Motorola julkaisi jälleen edullisen puhelimen: Moto G8 Power Lite tarjoaa 5000 mAh akun alle 200 eurolla

on jälleen julkaissut uuden edullisen puhelimen. Tällä kertaa kyseessä on, jonka kohokohtana on massiivinen 5000 mAh akku 179 euron suositushinnalla. Laitteen myynti alkaa Suomessa 15. huhtikuuta.Moto G8 Power Lite on läheistä sukua Moto G8 Powerille, joka julkaistiin noin kaksi kuukautta sitten . Moto G8 Powerin suositushinta on 249 euroa Ison akun lisäksi Power Lite sisältää MediaTekin Helio P35 -järjestelmäpiirin, 4 gigatavua keskusmuistia, 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä muistikorttipaikan (max. 256 gigatavun muistikortti).Edestä löytyy 6,5 tuuman Max Vision IPS -näyttö HD+ (720 x 1600) resoluutiolla. Kuvasuhde on 20:9. Näyttöloveen sijoitettu 8 megapikselin etukamera (f/2.0, 1.12 um). Takana sijaitsee kolme kameraa. 16 megapikselin pääkameran MP (f/2.0, 1.0 um) lisäksi löytyy 2 megapikselin makrokamera (f/2.4, 1.75 um) sekä 2 megapikselin syvyyskamera (f/2.4, 1.75 um).Edullinen hinta kuitenkin näkyy puhelimessa, sillä käyttöjärjestelmänä toimii vanhempi Android 9 Pie -versio, lataus tapahtuu Micro USB -portin kautta (10 W lataus), kaiutin on sijoitettu puhelimen takakanteen ja Bluetooth on vanhempaa 4.2 -versiota. Puhelimeen on kuitenkin saatu laitettu 3.5 mm:n kuulokeliitäntä sekä sormenjälkilukija. Rakenteeltaan puhelin on vettähylkivä ja sen mitat ovat 164.94 x 75.76 x 9.2 mm. Painoa löytyy noin 200 grammaa.Moto G8 Power Liten suositushinta on 179 euroa ja sen myynti alkaa Suomessa 15. huhtikuuta. Värivaihtoehdot ovat Royal Blue ja Arctic Blue.Lue myös: