Motorolan taittuvanäyttöinen Razr on nyt myynnissä Suomessa 1599 euron hinnalla

Motorola Razr hinta

on aloittanut taittuvanäyttöisenmyynnin Suomessa. Puhelimen suositushinta on 1599 euroa. Myyntiintuloa saatiin Suomessa odotella hieman kauemmin koronaviruksen aiheuttamien ongelmien takia.Tämä uutuus julkaistiin jo useampi kuukausi sitten . Puhelimen mielenkiintoisin ominaisuus on luonnollisesti taittuva rakenne sekä taittuva näyttö. Avattuna näytön koko on 6.2 tuumaa ja sen resoluutio on 2142 x 876 pikseliä. Näytössä on myös pieni lovi, johon on laitettu 5 megapikselin kamera.Puhelimen takakannessa on myös pienempi 2,7 tuuman näyttö, josta voi tarkistaa ajan sekä saapuneet ilmoitukset. Näytön avulla voi myös vastata puheluihin sekä ottaa selfieitä käyttäen takakannessa olevaa 16 megapikselin kameraa. Kaikin puolin kakkosnäyttö on hyödyllisempi kuin Samsungin vastaavassa Galaxy Z Flip -simpukkaälypuhelimessa Motorola Razrin saranamekanismin takia puhelin on joko suljettu tai kokonaan avattu, mutta Motorolan ratkaisun ansiosta näyttö taipuu taitoksen kohtaa "vesipisaran" muotoon, joten näyttöön ei jää selvää tuntumaa taitoskohdasta.Laitteen sisällä on Qualcomm Snapdragon 710 -järjestelmäpiiri, 6 gigatavua keskusmuistia, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä 2510 mAh akku, joka tukee 15 watin pikalatausta. Puhelimen alareunassa on paksumpi reuna, johon on sijoitettu muun muassa sormenjälkilukija, 4G-antennit sekä kaiutin. Laitteen mitat avattuna ovat 172 x 72 x 6.9 mm ja suljettuna 94 x 72 x 14 mm. Painoa puhelimella on 205 grammaa.Motorola razr saapuu hieman erilaisessa paketissa kuin monet muut puhelimet. Laturin lisäksi pakettiin kuuluu razr-logolla varustetut kuulokkeet.Motorola Razrin suositushinta Suomessa on 1599 euroa