Vertailussa Galaxy S20 Ultra ja OnePlus 8 Pro – Kumpi on markkinoiden paras Android-puhelin?

Teknisten tietojen vertailu





Vertailussa

Samsung Galaxy S20 Ultra

OnePlus 8 Pro Mitat

166,9 x 76 x 8,8 mm

165,3 x 74,4 x 8,5 mm Paino

222 g

199 g Rakenne

Paneelit lasia, runko alumiinia

Paneelit lasia, runko alumiinia Käyttöjärjestelmä

Android 10

Android 10 Näyttö

6,9", 20:9, 1440 x 3200, AMOLED, 60/120hz, 511 ppi

6,78", 19,8:9, 1440 x 3168, OLED, 120hz, 513 ppi RAM

12/16 Gt

8/12 Gt Tallennustila

128/256/512 Gt + microSD

128/256 Gt Takakamera

108 + 48 (telefoto) + 12 MP (laajakulma), f/1,8 + f/3,5 + f/2,2, OIS, 4K@60fps + 8K@24fps

48 + 48 (laajakulma) + 8 MP (telefoto), f/1,8 + f/2,2 + f/2,4, OIS, 4K@60fps Etukamera

40 MP, f/2,2, 4K@60fps

16 MP, f/2,5, Full HD@30fps Biometrinen tunnistus

Sormenjälkilukija näytössä

Sormenjälkilukija näytössä Suoritin

Exynos 990, 7 nm+

Snapdragon 865, 7nm+ Akku

5000 mAh, pikalataus langallisesti (45W) ja langattomasti (15W)

4510 mAh, pikalataus langallisesti (30W) ja langattomasti (30W) Vedenkestävyys

IP68, 30min 1,5m

IP68, 30min 1,5m Muuta

NFC, kaksisuuntainen langaton lataus

NFC, kaksisuuntainen langaton lataus Hinta

alkaen 1296,90 €

alkaen 899,00 €

OnePlus esitteli aiemmin tällä viikolla uudet OnePlus 8 -sarjan älypuhelimet. Kaksikosta paremmin varusteltu todellinen lippulaivapuhelin on OnePlus 8 Pro, joka sopiikin hyvin verrattavaksi hiljattain esitellyn Samsungin lippulaivalaitteen, Galaxy S20 Ultran, kanssa.Käytännössä kilpailu käy tässä tämän hetken parhaiden Android-puhelinten välillä, sillä ne edustavat taatusti paitsi yhtiä suosituimpia brändejä niin myös teknisesti tarjoavat kilpailijoita paremmat ominaisuudet.Aloitetaanpa näytöstä. Perinteisesti Samsung on tarjonnut markkinoiden parhaimmat OLED-näytöt, kiitos yhtiön oman tuotannon. OnePlus on kuitenkin myös ennen ollut aivan Samsungin kannassa omissa laitteissaan, joten kilpailu on tiukkaa.Näyttötestaaja DisplayMaten mukaan tilanne on saattanut kääntyä OnePlussan voitoksi, sillä sen uuden huippulaitteen näyttö on saanut paitsi parhaan A+ arvion niin tehnyt eniten uusia ennätyksiä.Speksien valossa asia on myös tasainen. OnePlus tarjoaa hieman pienemmän näytön, mutta siinä on 8-bitin värien sijaan tuki 10-bitin väreille. Vaikka resoluutio ja virkitystaajuus ovat maksimissaan samat, niin OnePlus on valmistajista ainoa, joka mahdollistaa maksimaalisen tarkkuuden ja virkistystaajuuden yhtäaikaisen käytön.Niinpä pieni etu tällä osa-alueella meneekin yllättäen OnePlussalle.Suorittimet ovat myös samaa tasoa, mutta Suomessa myydyissä S20 Ultra -malleissa on Samsungin oma Exynos-piiri Snapdragonin sijaan. Perinteisesti huippuversio Snapdragon-piireistä on ollut tehoissa hieman Samsungin Exynos-piirejä edellä, mutta tilanne on kaventunut. Testit ovat kuitenkin paljastaneet , että Snapdragonissa on hieman enemmän potkua, kuin Exynos-piirissä.Lisäksi Puhelinvertailu.comin testissä OnePlus 8 Pro sai hieman enemmän pisteitä AnTuTu:n suorituskykytestissä kuin Galaxy S20 Ultra. OnePlussan käyttöliittymä on myös nopeampaa tekoa, joten pieni etu tässäkin OnePlussan suuntaan.Muistin ja tallennustilan osalta tilanne on samankaltainen, mutta perusversiossa S20 Ultrassa on RAM-muistia enemmän. Muisti on kuitenkin molemmissa LPDDR5-mallia ja tallennustila nopeaa UFS 3.0:aa, ja päivittämällä OnePlussan 256 gigatavun versioon saa samalla 12 gigatavua muistiakin. Muistikorttipaikka kuitenkin nostaa S20 Ultran marginaalisesti voittajaksi.Kenties merkittävimmät erot nähdään kameroissa, joita on molemmissa varmasti riittävästi. Megapikseleitäkin piisaa, joskin 108 megapikselin kameralla Samsung ottaa numeraalisesti voiton. Speksien perusteella voisikin olettaa, että Samsung on etulyöntiasemassa, mutta sen ohjelmisto-ongelmat juuri Ultra-mallien kameroissa ovat johtaneet melkoiseen tason heikennykseen.Mikäli Samsung saa ohjelmistonsa jossain vaiheessa täyteen kuntoon, se voi ainakin speksien perusteella ottaa selvän voiton, mutta tässä vaiheessa tilanne on tasaisempi. Zoomatessa Samsungilla on kuitenkin jo nyt etu, mutta jälkikäsittely vaikuttaa olevan OnePlussalla paremmalla tolalla. Molemmat ottavat tosin aivan järisyttävän hyviä kuvia.Samsung pystyy tosin teknisesti ainoana 8K-videoon. Tässä vaiheessa vaikuttaa, että peruskamerana OnePlus saattaa olla parempi, mutta erikoisuuksien osalta Samsung ottaa voiton. Teknisesti pienoinen etu pitää kuitenkin antaa Samsungille.Etukamerassa Samsung on selvästi edellä, sillä se tarjoaa paitsi paremman tarkkuuden niin myös 4K-videokuvauksen.Akun osalta voittaja on myös vaikea valita, sillä Samsung tarjoaa hieman suuremman akun, joskin tuhlaa myös akkua hieman enemmän. Lataus on Samsungissa paremmalla tolalla langallisesti, mutta OnePlus tarjoaa parhaillaan kaksi kertaa nopeamman langattoman latauksen. Molemmat tukevat käänteistä latausta.Molemmista laitteista löytyy myös näytön sisäinen sormenjälkilukija, IP68-vedenkestävyys, lasi- ja alumiinirakenne ja Android 10 -käyttöjärjestelmä. Pienen edun käyttöjärjestelmän osalta voinee antaa OnePlussalle, sillä se ei ole täyttänyt tallennusmuistia turhilla omilla sovelluksilla, ja tarjoaa hieman siistimmän ja nopeamman käyttöliittymän.Loppujen lopuksi laitteet ovat erittäin lähellä toisiaan ja syystäkin. Molemmat ovat pyrkineet saamaan markkinoiden parhaat ominaisuudet viehättävään älypuhelinpakettiin, ja siinä onnistuneetkin. Monilta osin kyse on preferensseistä, kuten kameran, latauksen ja ohjelmiston osalta.OnePlussalla on kuitenkin yksi iso ässä hihassa: hinta. OnePlus 8 Pro:n hinta alkaa 899 eurosta kun edullisin S20 Ultra maksaa 1296 euroa. Noin neljän sadan euron hintaeroa on vaikea perustella näillä eroavaisuuksilla.