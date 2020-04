Huawei jäi jälleen kiinni järkkärillä otetuista "älypuhelinkuvista"

Lähes jokainen älypuhelinvalmistaja on joskus jäänyt kiinni totuuden vääristelystä markkinointimateriaaleissaan jossain määrin. Monet muistavat varmasti Nokian OIS-polemiikin, jossa mainoksessa esitellyn älypuhelimen vakauttamisessa huijattiin.Nokian lisäksi niin Samsungin kuin Applenkin mainoksia on parjattu virheiden takia, mutta kenties kaikkia näitä enemmän huijauksessa on erikoistunut Huawei. Erityisesti Huawei ja järkkikuvat ovat kombinaatio, jonka voi muistaa jo vuosien takaa.Jo vuonna 2016 Huawei esitteli viiden tonnin järkkärillä otettua kuvaa yhtiön älypuhelimella otetuksi ja digijärkkäri oli käytössä myös pari vuotta myöhemmin Nova 3 -älypuhelimen mainoskuvissa.Vielä viime vuonnakin Huawei huijasi P30-puhelimen mainoskuvissa, ja yllättäen kuvat oli jälleen otettu kalliilla kameralla.Nyt on paljastunut jälleen uusi tapaus, jossa yhtiö on jälleen käyttänyt järjestelmäkameralla otettuja kuvia promomateriaaleissaan. South China Morning Post kertoi , että Nikon D850:llä otetut kuvat päätyivät Huawein älypuhelimilla otettuihin mahtaviin kuviin.Markkinoinnissa käytetty kuva on Su Tie:n ottama kuva, joka löytyy 500px-kuvapalvelusta Huawei on sittemmin pahoitellut "erehdystä" kiinalaisessa Weibo-alustassa, ja muuttanut videon tekstiä muodosta "otettu Huawei puhelimilla" muotoon "peräisin Huawein Next-Image-yhteisöstä".Ottaen huomioon, että yhtiön kamerat ovat varsin kilpailukykyisiä on harmillista, että Huawei päätyy niin usein vääristelemään kameroidensa kykyjä. Jatkuvasti huijaamisen väitetään johtuneen erheestä, mutta sitä on tapaus tapaukselta yhä vaikeampi hyväksyä.