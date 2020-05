Huhtikuun myydyimmät puhelimet: Apple iPhone SE, OnePlus 7T, iPhone 11 ja Galaxy A-sarja

DNA:n myydyimmät puhelimet huhtikuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 11 Apple iPhone 7 OnePlus 7T Samsung Galaxy A51 Huawei P Smart 2019 Honor 9X Honor 20 Apple iPhone SE (2. sukupolvi) Honor 20 Lite Huawei P30 Pro Nokia 8110 4G Apple iPhone 8 Plus Apple iPhone XS

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille huhtikuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 7 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e OnePlus 8 Pro 5G Huawei P Smart 2019 Honor 10 Lite OnePlus 7T Honor 7S Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy A51 Huawei P30 Lite Honor 20 Lite Huawei Y5 Nokia 130

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille huhtikuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Doro 5517 4G Samsung Galaxy Xcover 4s Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 7 Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy A71 OnePlus 7T Samsung Galaxy S10e OnePlus 8 Pro Samsung Galaxy S20 5G Apple iPhone Xs

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille huhtikuussa 2020

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A40 OnePlus 7T Samsung Galaxy A20e Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A51 OnePlus 8 5G Apple iPhone 7 OnePlus 8 Pro 5G Apple iPhone 11 Pro

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille huhtikuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Nokia 7.2 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy Xcover 4s Nokia 6.2 Apple iPhone XR Apple iPhone 7 Samsung Galaxy A71

Gigantin myydyimmät puhelimet kuluttajille huhtikuussa 2020

Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A20 Samsung Galaxy A40 Huawei P30 Lite OnePlus 7 Pro Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A10 Nokia 7.2 Apple iPhone 7

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet huhtikuussa 2020

Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A40 Huawei P30 Lite Honor 9X Apple iPhone 11 Samsung Galaxy Xcover 4s Huawei Y5 2019 Honor 20 lite

DNA:n myydyimmät älykellot huhtikuussa 2020

Huawei Band 3 Pro Honor Band 5 Xiaomi Mi Band 4 Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 3 Huawei Watch GT 2 Samsung Galaxy Watch Active Honor Magic Watch 2 Huawei Band 4 Samsung Galaxy Fit e Garmin Venu Huawei Watch GT Garmin Vivoactive 3 Samsung Galaxy Fit Garmin Vivomove 3 Sport

Telian myydyimmät älykellot kuluttajille huhtikuussa 2020

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular Samsung Galaxy Watch 4G Samsung Galaxy Active2 4G Huawei Watch GT2 Honor Watch Magic 2 Apple Watch Series 5 GPS Huawei Watch GT2e Samsung Galaxy Watch Active Suunto 7 Garmin Fenix 6

Kuun vaihtumisen myötä operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone ovat julkaisseet tiedot myydyimmistä puhelimista sekä älykelloista. Koronavirus näkyy älypuhelinmyynnissä jonkin verran. DNA kertoo, että kokonaisuudessaan laitteita ostetaan vuodentakaista vähemmän, kun taas Gigantilla koronavirus ei vaikuttanut puhelinmyynnin lukuihin, vaan huhtikuussa puhelimia myytiin entiseen tapaan. Elisan kohdalla poikkeustilanne näkyi kiinnostuksena älykelloja kohtaan, kun taas Telialla poikkeustilanne näkyy muun muassa kasvaneessa myynnissä tietokoneiden osalta.DNA:lla listalta löytyy paljon keskihintaisia puhelimia. Kärkikaksikon muodostaa Samsungin Galaxy A20e ja Galaxy A40. Näiden perässä tulevat Applen iPhone 11 ja vanhempi iPhone 7. Applen uusi iPhone SE ylsi jo DNA:lla sijalle 10, vaikka puhelin on ollut myynnissä vain hieman yli viikon . OnePlussan 8-sarjan uutuuksia ei vielä nähdä DNA:n listalla, mutta viime syksyn OnePlus 7T löytyy sijalta 5, joka tarjoaa 499 euron hinnalla paljon vastinetta rahalle."Keskihintaiset laitteet herättävät tässäkin tilanteessa kiinnostusta, ja vanhoja puhelimia vaihdetaan niihin aktiivisesti. Tämä on ymmärrettävää, sillä yhteydenpito läheisiin esimerkiksi videopuheluin on miellyttävämpää, kun puhelimessa on isompi näyttö sekä parempi etukamera. Laitteiden päivittäisen käyttöajan kasvaessa akunkestolla sekä puhelimen pikalatausominaisuuksilla on väliä", kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.Monet valmistajat ovat jo julkaisseet 5G-puhelimia. Vielä nämä 5G-laitteet ovat olleet kohtuullisen kalliita, mutta kesän aikana asiaan on luvassa muutoksia, sillä alkukesästä 399 euron Xiaomi Mi 10 Lite 5G saapuu ennakkomyyntiin. Tällaisten edullisempien 5G-puhelinten uskotaan vaikuttavan 5G-puhelinten kokonaismyyntimääriin."Pian alkava kesä on tyypillisesti vilkasta laitesesonkia. Suurimmat valmistajat ovat jo julkaisseet 5G-yhteyksiä hyödyntävät lippulaivapuhelimensa. Kesän tärkeimpien uutuuksien myötä 5G-yhteydet tulevat myös edullisempiin hintaluokkiin, mikä vaikuttaa osaltaan myös 5G-puhelinten kokonaismyyntimääriin", Aavikko arvioi.Myös Elisalla uskotaan listalla näkyvän jatkossa enemmän 5G-puhelimia. 5G-yhteyksillä varustettu OnePlus 8 Pro jo päätyi Elisan henkilöasiakkaiden listalle sijalle 5 ja yritysasiakkaiden listalla sijalle 13. Yritysasiakkaiden listalta löytyy myös Samsung Galaxy S20 5G. Muita menestyjiä olivat Applen iPhone SE ja OnePlus 7T sekä Samsungin, Huawein ja Honorin edullisemmat puhelimet."Samsung ja Apple jatkoivat vahvaa otettaan kuluttajien myydyimpinä merkkeinä. Myös OnePlus sai listalta jalansijaa sen 5G-puhelimen noustua ensimmäistä kertaa top-listan viiden kärkeen. Julkistimme viime kuussa 7 uutta 5G-puhelinta valikoimaamme ja uskon, että 5G-puhelimet ovat nyt tulleet listalle jäädäkseen. Useampia 5G-puhelimia tullaan näkemään listalla etenkin kun edullisempia 5G-puhelimia saapuu toukokuussa Suomeen", kertoo Elisan henkilöasiakkaiden liiketoimintajohtaja Ville Valkama.Telian kuluttajien listalta löytyy sekä OnePlus 8 että OnePlus 8 Pro. Näiden kahden 5G-puhelimen lisäksi listan kolmannen sijan vei OnePlus 7T. Listan viidennen paikan vei Applen iPhone SE, jonka lisäksi listalta löytyvät iPhone 11, iPhone 11 Pro ja iPhone 7. Samsungin keskiluokan puhelimet puolestaan saivat kolme paikkaa listalta. Yritysten puolelta voidaan nostaa esille Nokia 6.2 ja Nokia 7.2, jotka päätyivät muuten Samsungin ja Applen valloittamalle listalle mukaan."Puhelinmyynnin maaliskuun notkahdus on kääntynyt huhtikuussa jälleen kasvuun. Asiakkaita kiinnostivat selvästi markkinoille tulleet puhelinuutuudet ja laitevalmistajien lippulaivamallit. Applen uutuus iPhone SE ehti olla myynnissä vain viikon ja nousi heti myyntilistan viidennelle sijalle", Telia Finlandin laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen kertoo.Huawein P Smart -puhelin löytyy jälleen Gigantin kuukauden myydyimpien puhelimien listan ykköspaikalta. P Smart on kestotähti, joka on jatkanut listan kärjessä tällä erää yhtäjaksoisesti joulukuusta lähtien. Gigantin osalta ei nähdä ihan viimeisimpiä puhelinuutuuksia, vaan listalta löytyy hieman vanhempia malleja."P Smartin hurjalle suosiolle ei näy loppua. Sen takaa listalta löytyy tuttuun tapaan Samsungin Galaxy-sarjan malleja", Gigantin puhelinmyynnistä vastaava myyntipäällikkö Mikko Pesonen sanoo.