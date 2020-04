Maaliskuun myydyimmät puhelimet: Honor ja Huawei menestyivät hyvin - top-listalla ensimmäistä kertaa 5G-puhelin

DNA:n myydyimmät puhelimet maaliskuussa 2020

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 8 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy S20 5G Samsung Galaxy A20e Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A51 Honor 9X Honor 7S Honor 20 Samsung Galaxy S10e OnePlus 7T Apple iPhone 11 Pro Max Apple iPhone 11 Pro

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille maaliskuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Huawei Y5 Huawei P Smart 2019 Apple iPhone 11 Huawei P30 Lite OnePlus 7T Apple iPhone 7 Honor 10 Lite Apple iPhone 8 Honor 7S Apple iPhone XS Samsung Galaxy A51 Nokia 130 DS Honor 9X Honor 20 Lite

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille maaliskuussa 2020

Samsung Galaxy A20e DORO 5517 4G Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy Xcover 4s Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 Pro Apple iPhone 8 Samsung Galaxy S10e Apple iPhone Xr Nokia 4.2 OnePlus 7T Samsung Galaxy S10 Nokia 3310 3G Samsung Galaxy S20+ 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille maaliskuussa 2020

Samsung Galaxy A50 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A20e Huawei Y5 2019 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy S10e Huawei P Smart 2019 OnePlus 7T

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille maaliskuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Doro 5517 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone XR Samsung Galaxy A51 Nokia 7.2 Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy Xcover 4s Apple iPhone 8

Gigantin myydyimmät puhelimet kuluttajille maaliskuussa 2020

Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A10 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A20 Samsung Galaxy A40 Huawei P30 Lite Apple iPhone 11 Apple iPhone 7 Nokia 4.2 OnePlus 7 Pro

Gigantin myydyimmät puhelimet yrityksille maaliskuussa 2020

Samsung Galaxy A20 Samsung Galaxy A10 Samsung Galaxy A40 Huawei P Smart Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy S10 Nokia 4.2 Samsung Xcover 4s

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet maaliskuussa 2020

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A40 Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A51 Huawei P30 Lite Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy Xcover 4s Samsung Galaxy A50 Honor 9X Honor 20 Lite

DNA:n myydyimmät älykellot maaliskuussa 2020

Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 3 Huawei Watch GT Honor Magic Watch 2 Samsung Galaxy Watch Huawei Watch GT 2 Suunto 3 Fitness Samsung Galaxy Watch Active 2 Garmin Vivoactive 4S Samsung Galaxy Watch Active

Telian myydyimmät älykellot kuluttajille maaliskuussa 2020

Samsung Galaxy Watch 4G Apple Watch Series 5 GPS + Cellular Huawei Watch GT 2 Samsung Galaxy Active2 4G Apple Watch Series 5 GPS Samsung Galaxy Watch Active Honor Watch Magic 2 Suunto 7 Garmin Fenix 6 Pro SUUNTO 3

Vuoden 2020 huhtikuu on täällä ja kuun vaihtumisen myötä operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone ovat paljastaneet maaliskuun myydyimmät puhelimet. Koronavirus on vaikuttanut puhelinmyyntiin, sillä ihmiset ja yritykset ostivat uusia laitteita kotikonttoreita varten.DNA:lla Applen puhelin otti ensimmäistä kertaa kärkipaikan kahteentoista kuukauteen Samsungin puhelimen edestä. Samsungin Galaxy S20 -sarjan kolmesta mallista Galaxy S20 5G ( hinta 1049 euroa ) nousi saman tien listalla peräti viidenneksi myydyimmäksi puhelimeksi. Galaxy S20 -sarjan puhelimien myynti alkoi maaliskuun puolivälissä "5G-laitteita tulee nyt tarjolle hyvällä vauhdilla. Huhtikuussa saamme myyntiin erittäin kiinnostavia 5G-puhelimia sekä Xiaomilta että OnePlussalta. Xiaomi tuo myyntiin Mi 10 -sarjan mallit ja OnePlussalta saadaan uudet, vielä julkaisemattomat 8-sarjan mallit. Nyt kun laitteissa alkaa olla valinnanvaraa ja 5G-verkko laajenee vauhdilla, yhä useammat kuluttajat jo suunnittelevat 5G-loikkaa", arvioi DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.Lue: OnePlus 8 -sarjan puhelimet julkaistaan 14. huhtikuuta Samsungin ja Applen lisäksi DNA:lla menestystä keräsi hyvin Honor, jonka puhelimia listalle ylsi kolme kappaletta ( Honor 9X , Honor 7S ja Honor 20 ). Tuttuun tyyliin listalta löytyy myös Huawein edullinen P Smart 2019 -puhelin ( hinta 139 euroa ).Elisalla myyntiin vaikutti paljon koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne sekä alkukuun kampanjaviikko. Näiden myötä Elisan myydyimpien puhelimien lista on monipuolinen.Yllättäen Elisan kuluttajien listalta löytyy vain kaksi Samsungin puhelinta: listan kärjessä on Galaxy A40 ja loppupuolelta löytyy tuore Galaxy A51 ( hinta 379 euroa ). Myös Elisalla menestyivät hyvin Honor ja Huawein puhelimet, joita löytyy Top 15 -listan joukosta yhteensä seitsemän kappaletta.Myös yritysasiakkaiden lista on monipuolinen, sillä listan toisen paikan otti DORO 5517 4G -puhelin ja listalla on myös Nokia 3310 3G sekä Samsungin 5G-uutuus Galaxy S20+ 5G."5G-puhelinten suosio kasvaa kohisten, ja merkille pantavaa on, että 5G-puhelin nousi nyt ensi kertaa yritysasiakkaiden top 15 -listalle", kertoo Elisan yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja Petteri Svensson."Kokonaisuutena yritysasiakkaiden myydyimpien puhelinten listaan on vaikuttanut se, että epidemian takia monilla yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla on varauduttu tilanteeseen hankkimalla puhelimia sekä uudelle henkilöstölle että etätöihin siirtyneen henkilöstön tavoitettavuuden varmistamiseksi", Svensson lisää.Korona vaikutti myös Telian laitemyyntiin, sillä kotikonttoreihin ostettiin uusia kannettavia ja muita sopivia välineitä."Puhelinmyynti laski maaliskuussa Suomessa noin 15-20 %. Kannettavien tietokoneiden myynti taas yli tuplaantui ihmisten varustellessa etätyökonttoreitaan. Myös televisiot ja pelaamisen tarvikkeet kävivät hyvin kaupaksi, sillä sisältöjä kulutetaan huimia määriä ja uusien laitteiden ja toimivien yhteyksien kanssa se on mukavampaa", Telia Finlandin laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen kertoo.Puhelimien osalta Telian listan muodostuu enimmäkseen Samsungin keskihintaluokan Galaxy A-sarjan puhelimista. Muita menestyjiä olivat muutamat Applen puhelimet.Gigantin mukaan korona ei vaikuta puhelinmyyntiin, sillä suomalaiset ostavat puhelimia normaaliin tapaan vaikeasta tilanteesta huolimatta. Korona ei myöskään vaikuta puhelimien saatavuuteen.Kuluttajien listalla kärkipaikan vei jälleen Huawein P Smart 2019 -puhelin, joka on hallinnut Gigantin listan kärkipaikkaa jo neljä kuukautta putkeen."P Smart on tutusti listan kärjessä. Sen taakse sijoille 2.–5. on kirinyt Samsung erittäin vahvalla Galaxy-mallistollaan", Gigantin puhelinmyynnistä vastaava myyntipäällikkö Mikko Pesonen sanoo.Yritysmyynnin puolella listaa hallitsee Samsung peräti kuudella eri mallilla."Samsungin vahva edustus on tiputtanut Applen malleja listauksessa selvästi alaspäin", Gigantti Yritysmyynnin myyntipäällikkö Pasi Puputti sanoo.Lue myös: