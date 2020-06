Polar julkaisi Unite -fitneskellon: kevyt rakenne, unen ja treenin seuranta, hinta 149 euroa

Polar Unite hinta

Suomalainen puettavaan teknologiaan keskittyväon julkaissut-fitneskellon, joka on yrityksen yksi halvimmista tuotteista 149 euron suositushinnalla, mutta sisältää kuitenkin kaikki tarvittavat ominaisuudet liikuntasuoritusten sekä unen seurantaan.Polar Unite hyödyntää värillistä kosketusnäyttöä, jota voi muokata värillisillä kellotauluilla. Kellon mitat ovat 43,4 x 43,4 x 10,4 mm ja painoa löytyy vain 32 grammaa. Kellon kuori on lasikuidulla vahvistettua polymeeriä ja painike ruostumatonta terästä. Kello soveltuu myös uimiseen vedenkestävyyden ansiosta. Kellon rannekkeet ovat silikonia ja kelloon löytyy useita vaihtoehtoja lisätarvikkeina.Polar Unite on fitnesskello, joten se sisältää useita Polarin Smart Coaching -ominaisuuksia. Näihin lukeutuvat muun muassa FitSpark -treeniopas, joka tarjoaa käyttäjälle räätälöityjä treenioppaita, unen seuranta, joka antaa yksityiskohtaista tietoa unen laadusta helposti ymmärrettävällä unituloksella sekä älykkäät kalorit, jotka auttavat ymmärtämään kuinka paljon eri treenit kuluttavat kaloreita ja kuinka paljon päivittäinen kokonaiskalorinkulutus on perustuen käyttäjän henkilökohtaisiin taustatietoihin ja treenien intensiteettiin.Unite -fitnesskello sisältää myös jatkuvan sykemittauksen, joka antaa tarkkoja tietoja kalorinkulutuksesta ja aktiivisuudesta sekä ilmaisee päivän matalimman ja korkeimman sykkeen. Sisäänrakennettua GPS:ää kellossa ei ole, vaan paikannuksessa hyödynnetään puhelimen GPS:ää. Lisäksi kello osaa näyttää puhelimen ilmoituksia.174 mAh:n akun luvataan tarjoavan jopa neljän päivän akunkeston jatkuvalla sykkeenmittauksella ja yhtäjaksoista treeniaikaa yhdistettynä puhelimen GPS-signaaliin jopa 50 tunnin edestä."Me Polarilla haluamme tehdä järkeviä tuotteita. Markkinoilla on lukuisia fitness- ja urheilukelloja, mutta yleensä kuluttaja joutuu tinkimään joko käytännöllisyydestä, hinnasta tai ominaisuuksista etsiessään itselleen sopivaa mittaria", Justin Chacona, Polarin globaali markkinointijohtaja, sanoo."Suunnitellessamme Polar Unite -fitnesskelloa halusimme keskittyä näihin elementteihin. Lopputuloksena syntyi tuote, josta löytyy kaikki kuntoilun aloittamiseen tarvittavat olennaiset työkalut ja teknologia, järkevään hintaan."Lisätietoa Polar Unite -fitnesskellosta saat tästä Polar Unite on saatavilla 149 euron suositushintaan mustana, valkoisena, pinkkinä ja sinisenä. Jokaisen pakkauksen mukana tulee sekä S- että M/L-koon rannekevaihtoehdotMintun ja puuterin väriset vaihtorannekkeet ovat ostettavissa erikseen 24,90 euron suositushintaan. Lisäksi kelloon on saatavilla laaja valikoima jo aikaisemmin julkaistuja vaihtorannekkeita silikonisena, tekstiilisenä ja nahkaisena.Lue myös: