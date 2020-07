Motorola julkaisi edullisemman hintaluokan 5G-puhelimen - Moto G 5G Plus maksaa 349 euroa

julkaisi-älypuhelimen, joka tarjoaa 349 euron hinnalla muun muassa 5G-yhteydet sekä 90 hertsin virkistystaajuuden. Motorolalta löytyy 5G-puhelimien osalta tällä hetkellä myös Edge ja Edge+ -puhelimet.Moto G 5G Plus on varustettu Snapdragon 765 -järjestelmäpiirillä ja Snapdragon X52 Modem-RF System -modeemilla, joiden myötä puhelimessa toimivat myös 5G-yhteydet. Muistia puhelin tarjoaa 4 tai 6 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa puolestaan löytyy 64 tai 128 gigatavua. Toimintoihin virtaa saa isosta 5000 mAh akusta, joka tukee 20W latausta.Eteen on laitettu 6,7-tuumainen CinemaVision Full HD+ -näyttö, joka on Motorolan Moto G -malliston historian suurikokoisin. 21:9 -kuvasuhteen näyttö on HDR10 -sertifioitu ja lisäksi se toimii 90 hertsin virkistystaajuudella. Näytön yläkulmassa on kaksi reikää, sillä edestä löytyy 16 megapikselin (f/2.0, 1.0μm) kameran lisäksi 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2.2, 1.12μm).Taakse on puolestaan laitettu Quad pixel -teknologialla varustettu 48 megapikselin pääkamera (f/1.8, 1.6μm), 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (118°, f/2.2, 1.12μm), 5 megapikselin makrokamera (f/2.2, 1.12μm) ja 2 megapikselin syvyyskamera (f/2.2, 1.75μm).Lisäksi puhelimeen on saatu USB-C -liitäntä, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, Bluetooth 5.1, NFC, muistikorttipaikka ja yksi kaiutin pohjassa.Puhelimen mitat ovat 168 x 74 x 9 mm ja painoa laitteelta löytyy 207 grammaa. Puhelin on rakenteeltaan muovia.Ohjelmiston osalta löytyy Android 10, jossa on hieman Motorolan muokkauksia My UX -käyttöliittymän muodossa. Käyttöliittymästä löytyy siis tutut Moto Toiminnot, jotka löytyvät muistakin Motorolan puhelimista. Motorola on luvannut tuoda puhelimelle yhden suuremman Android-päivityksen eli Android 11.Moto G 5G Plus on saatavilla Suomessa heti kahtena eri mallina. 4 gigatavun muistilla ja 64 gigatavun tallennustilalla varustetun mallin suositushinta on 349 euroa. 6 gigatavun muistilla ja 128 gigatavun tallennustilalla varustetun mallin suositushinta on 399 euroa. Molemmat ovat saatavilla Surfing Blue -värissä.