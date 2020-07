Edullisempi OnePlus Nord julkaistaan 21. heinäkuuta

OnePlus on vahvistanut Nord -puhelimen julkaisun tapahtuvan 21. heinäkuuta lisätyn todellisuuden AR-tapahtumassa. Tapahtuma alkaa Suomen aikaa klo 17. Tapahtuman katsomista varten puhelimelle pitää ladata sovellus.OnePlus on hiljalleen paljastellut tietoja Instagram-tilillä ja YouTubessa uutuudesta, jolla yhtiö kertoo palaavansa enemmän OnePlussan alkuaikoihin.Puhelimen hinnan kerrotaan pysyvän alle 500 eurossa kuitenkin tarjoten paljon kalliimmista puhelimista tuttuja ominaisuuksia. Luvassa on ainakin Snapdragon 765G -järjestelmäpiiri, 5G-yhteydet ja todennäköisesti nopeampi 90 hertsin näyttö. Lisäksi etupuolelle on tulossa todennäköisesti kaksi kameraa ja taakse puolestaan neljä kameraa. OnePlus on vahvistanut pääkameran käyttävän optista kuvanvakainta (OIS).Lisätietoa puhelimesta, ennakkotilaamisesta ja julkaisutapahtumasta saa tästä