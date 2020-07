Samsungilla jälleen ongelmia uuden sukupolven taittuvan Foldin kanssa

Fold 2 isn't happening at Unpacked. -- Max Weinbach (@MaxWinebach) July 11, 2020

Samsungin vuoden huipputärkeistä älypuhelinjulkistuksista toinen on vielä edessä. Elokuun alussa korealaisyhtiö järjestää jälleen Unpacked-tapahtuman ja sieltä odotetaan edeltävien vuosien tavoin uusia Note-laitteita.Tällä kertaa on huhuttu myös, että Samsung julkistaa Note-laitteiden ohessa uuden version taittuvasta Fold-älypuhelimesta. Uusien tietojen mukaan tämä ei kuitenkaan ole ollenkaan takuuvarmaa.Galaxy Z Fold 2 -nimihirviönä tunnettu laite on nimittäin huhutietojen mukaan viivästynyt melkoisesti. Tällä kertaa ongelmat eivät ole välttämättä rakenteessa vaan tietojen mukaan ohjelmistoa ei saada alkuperäiseen aikatauluun mennessä valmiiksi.Mikäli huhuja on uskominen, niin laitteen ohjelmisto ei ole valmis vielä syyskuussakaan, ja todennäköisesti myöhästyy vähintään lokakuuhun saakka.Alkuperäisen Foldin kaltaisiin ongelmiin tuskin Samsung on ajautunut ja voi edelleen olla, että uutuuslaite esitellään aikataulussa, mutta sen julkistusaikataulu on vain venähtänyt.Ohjelmisto-ongelmat eivät välttämättä estä laitteen esittelyä Unpacked-tapahtumassa, mutta luotettavan vuotajan, Max Weinbachin, mukaan laitetta ei nähdä tapahtumassa.Alkuperäinen Fold esiteltiin julkaistiin ongelmistaan johtuen peräti pariin otteeseen. Hintaa laitteella oli julkistuksen yhteydessä yli 2000 euroa, joka on toki laskenut siitä melkoisesti . Alkuvuodesta Samsung esitteli taittuvalla näytöllä varustetun simpukkapuhelimen, Galaxy Z Flipin