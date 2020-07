Ensituntumat: OnePlus Nord, OnePlussan paluu keskihintaisiin puhelimiin

OnePlus Nord on yrityksen paluu takaisin keskihintaisiin puhelimiin, joilla se aikanaan mainetta alkoi niittämään (muistelun vuoksi: Ensimmäisen OnePlus -mallin arvostelumme vuodelta 2014 ) . Nykyisten OnePlussan lippulaivamallien hinnat ovat kivunneet vuosi vuodelta ylöspäin ja yrityksen tämän hetken huippumalli, OnePlus 8 Pro ( jonka arvostelun voit lukea täältä ) on jo reilusti yli 800 euron hintalapulla varustettu.

Näytön osalta muutoin ei olla tingitty juurikaan mistään, sillä näytön tarkkuus ja virkistystaajuus ovat täsmälleen samat kuin isoveljessään OnePlus 8:ssa (OnePlus 8 Pro toki pistää tästäkin paremmaksi) . Puhelimessa on siis 20:9 kuvasuhteella varustettu 2400 x 1080 -tarkkuuden 6,44" näyttö, jonka virkistystaajuutena on 90Hz.

Näyttö on ensimmäinen asia, josta huomaa sen, että jostain on nyt jouduttu karsimaan. Kaareutuva ns. Infinity -tyyppinen näyttö löytyy OnePlus 8 -malleista, mutta Nordissa sen tilalla on perinteisempi, reunasta reunaan ulottuva tasainen näyttö.

Etukamera paljastaakin sitten ehkä jotain puhelimen mahdollisesta ostajakunnasta, sillä etukamera on OnePlussan ensimmäinen, jossa on tarjolla kaksi linssiä: perinteinen pääkemra sekä sen lisäksi myös ultrawide -tilan tarjoava laajakulmakamera, jolloin selfiet saadaan “otettua kauempaa". Etukameran pikselimäärä on myös hypännyt ylöspäin, 32 megapikseliin asti, joka on selkeä parannus verrattuna OnePlus 8 ja OnePlus 8 Pro -malleihin.