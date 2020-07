Vertailu: OnePlus Nord vs Samsung Galaxy A71

Hinta

Kamerat

Näyttö

Suorituskyky: 5G

Käyttöjärjestelmä

Muuta

Tekniset ominaisuudet: Nord vs Samsung Galaxy A71

Vertailussa

OnePlus Nord

Samsung Galaxy A71 Mitat

158.3 x 73.3 x 8.2 mm

163,6 x 76,0 x 7,7 mm Paino

184 grammaa

179 grammaa Rakenne

Lasi (Corning Gorilla Glass 5)

Muovi Näyttö

6,44", 20:9, 1080 x 2400 (408 ppi), Fluid AMOLED, 90 Hz

6.7", 20:9, 1080 x 2400 (393 ppi), Super AMOLED Plus Infinity-O, 60 Hz Käyttöjärjestelmä

Android 10 + OxygenOS 10.5

Android 10 + One UI 2.1 RAM

8 Gt / 12 Gt LPDDR4X

6 Gt Tallennustila

128 Gt / 256 Gt UFS 2.1

128 Gt UFS 2.1 + Micro SD -korttipaikka (512 GB asti) Suoritin

Qualcomm Snapdragon 765G 5G

Qualcomm Snapdragon 730 Akku

4115 mAh, 30 W lataus (5V/6A)

4500 mAh, 25W lataus Biometrinen tunnistus

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija Pääkamera

Sony IMX586 48 megapikseliä, f/1.75, 0.8μm/48MP; 1.6μm (4in1) /12M, OIS, EIS

64 megapikseliä, f/1.8, 0.8µm, EIS Ultralaajakulmakamera

8 megapikseliä, f/2.25, 119°

12 megapikseliä, f/2.2, 123° Makrokamera

2 megapikseliä, f/2.4

5 megapikseliä, f/2.4, 1.12µm Syvyystunnistus

5 megapikseliä, f/2.4

5 megapikseliä, f/2.2 Takakamerat video

4K 30fps, Full HD 30/60fps, Full HD 240 fps, Time-lapse 4K 30fps

4K 30fps, erittäin vakaa video (Full HD @ 30 fps), Hyperlapse Pääetukamera

Sony IMX616 32 megapikseliä, f/2.45, 0.8μm/32M;1.6μm(4in1)/8M, EIS

32 megapikseliä, F2.2, 0.8µm Etukamera: ultralaajakulma

8 megapikseliä, f/2.45, 105°

- Etukamera video

4K 30/60fps, Full HD 30/60fps

4K 30fps, Full HD 30fps Muuta

5G-yhteydet, Bluetooth 5.1, NFC, Dual nano-SIM, kolmitoiminen liukusäädin, yksi kaiutin

Bluetooth 5.0, NFC, Dual SIM (2 nano SIM + 1 microSD), yksi kaiutin, 3.5 mm:n kuulokeliitin Värit

Blue Marble (sininen marmori), Gray Onyx (harmaa helmi)

Prism Crush Black / Silver / Blue Hinta

399 euroa / 499 euroa

399 euroa

teki paluun keskihintaluokkaan julkaisemalla Nord-älypuhelinmallin, joka tarjoaa moniin muihin saman hintaluokan puhelimiin nähden useita mielenkiintoisia ominaisuuksia.Yksi näistä saman hintaluokan puhelimista on, joka saapui myyntiin helmikuussa 479 euron suositushinnalla. Puhelimen hinta kuitenkin putosi nopeasti 399 euroon, joka teki siitä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon.Nyt markkinoille saapuvan Nordin saa myös halvemman version kohdalla 399 eurolla, joten kumpiko näistä kannattaa ostaa? Tämän takia laitoimme puhelimien tekniset ominaisuudet vertailuun.Lue myös:Molemmat puhelimet osuvat samaan hintaluokkaan.OnePlus Nord:Samsung Galaxy A71:Molemmissa puhelimissa on numeroiden määrässä panostettu kameroihin. Kumpaankin on laitettu taakse hyvin samanlainen neloiskamerajärjestelmä, joka tarjoaa pääkameran, ultralaajakulmakameran, makrokameran sekä syvyystunnistuskameran.Numeroiden valossa Galaxy A71:n pääkamera tarjoaa parempaa laatua 64 megapikselillään, sillä Nord tarjoaa 48 megapikselin sensorin. OnePlussan eduksi pääkamerasta löytyy myös optinen kuvanvakain (OIS), jolloin puhelimella pystyy esimerkiksi kuvaamaan vakaampaa 4K-videota.OnePlussan erikoisuutena on kaksi etukameraa eli pääkameran lisäksi vierelle on saatu ultralaajakulmakamera esimerkiksi ryhmäselfieiden taltioimiseen. Kahden kameran punch hole -toteutus on kuitenkin hieman häiritsevämpi verratessa Galaxy A71:n yhteen etukameraan.Näyttö on myös keskeisessä osassa älypuhelinta käytettäessä. Molemmissa puhelimissa on iso, laadukas AMOLED-näyttöpaneeli.Nordiin on kuitenkin lisätty 90 hertsin virkistystaajuus, joka tekee puhelimen jokapäiväisestä käytöstä sulavampaa. Galaxy A71:ssä käytetään edelleen perinteistä 60 Hz:n virkistystaajuutta.Punch hole -etukameroiden ja kapeiden reunojen lisäksi molemmat puhelimet käyttävät näytön alle sijoitettua sormenjälkilukijaa.Kumpikaan näistä kaksikosta ei varsinaisesti tarjoa kovinkaan erikoista suorituskykyä, vaikkakin Nord on Snapdragon 765G -alustan myötä (vs. Snapdragon 730) jonkin verran edellä.Tämä OnePlussasta löytyvä piiri tarjoaa kuitenkin uuden sukupolven 5G-yhteydet, joita ei Samsungin puhelimesta löydy.Molemmat puhelimet tarjoavat 399 euron hinnalla 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa, jota voi Samsungin puhelimessa myös laajentaa muistikortilla. Nord kuitenkin tarjoaa 8 gigatavua keskusmuistia, kun Galaxy A71:ssä sitä on 6 gigatavua.OnePlussan iso määrä keskusmuistia ja 5G-yhteydet tarjoavat pidemmällä aikavälillä etua Nordin suuntaan. Pidemmän aikavälin käyttöä tukee myöskin käyttöjärjestelmä, sillä OnePlus lupaa tuoda Nordille kaksi suurempaa päivitystä käyttöjärjestelmään ja kolmen vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan.Samsung tuo Galaxy A71:lle vähintään yhden isomman käyttöjärjestelmäversion. Samsung on toki pitänyt puhelimen käyttöjärjestelmän tähän mennessä hyvin ajan tasalla, sillä puhelimeen saapui hiljattain lippulaivapuhelimista tuttu One UI 2.1 -päivitys Galaxy A71:ssä käytetään muovirakennetta, joka on toki laadukas, mutta Nord tarjoaa vieläkin laadukkaamman tuntuman lasisen takapaneelin ansiosta.Galaxy A71 on hieman leveämpi ja korkeampi kuin Nord, mutta toisaalta Nord hieman paksumpi. Galaxy A71 on myöskin hieman kevyempi, vaikka sisälle on saatu laitettu isompi akku (4500 mAh vs 4115 mAh). Molemmat tarjoavat myös nopean latauksen.Molemmissa puhelimissa on vain yksi kaiutin pohjassa, mutta Samsungin eduksi puhelin tarjoaa edelleen perinteisen 3.5 mm:n kuulokeliitännän.