Huawei P40 Lite 5G -puhelin nyt myynnissä Suomessa - hinta 399 euroa

edullisemman hintaluokan 5G-yhteyksiä tukeva-puhelin on nyt myynnissä Suomessa. Puhelimelta löytyy hintaa 399 euron verran.Puhelimen tehoista sekä uuden sukupolven 5G-yhteyksistä on vastaamassa 7 nanometrin Kirin 820 5G -järjestelmäpiiri, jonka pariksi on valikoitunut 6 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on puolestaan 128 gigatavua.Puhelimen kerrotaan sopivan erityisesti aloitteleville valokuvaajille. Kuvaaminen onnistuu 64 megapikselin pääkameralla, jonka vierelle on laitettu 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 2 megapikselin syvyystunnistuskamera sekä 2 megapikselin makrokamera.Etupuolella on 6,5-tuumainen Punch FullView -näyttö, joka toimii 2400 x 1080 pikselin resoluutiolla. Etukamera on siis sijoitettu näytön vasempaan yläreunaan. Virtaa näytölle ja toiminnoille antaa 4000 mAh akku, joka tukee 40 watin langallista latausta. Puhelimen sormenjälkitunnistin on laitettu laitteen kylkeen.Muiden Huawein uutuuksien tapaan P40 Lite 5G ei sisällä Googlen palveluita, joten sovellukset ladataan Huawein AppGallery -sovelluskaupasta Huawei P40 lite 5G -älypuhelimesta on saatavilla kolme eri värivaihtoehtoa: hopea, vihreä ja musta. Erityisellä valmistusprosessilla luotu takapaneelin ainutlaatuinen pinta heijastaa valoa sen tulokulmasta riippuen.Huawei P40 lite 5G -puhelimen suositushinta on 399 euroa Lue myös: