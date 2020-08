Näppärä sovellus: Akun varaus näkyviin etukameran ympärille Androidissa

Energy Ring -sovellus tekee OnePlus Nordin tuplaetukameran ympärille soikion



Energy Ring OnePlus 8 Prossa, asetuksista valittu ohuempi kehä



Energy Ring näyttää animaatiota OnePlus 8 Prossa puhelimen latautuessa

Hauskana ja hienona sovellusvinkkinä nostamme esiin ilmaisen sovelluksen, josta on iloa kaikille joiden kännykässä on ns. pucnh hole -etukamera. Sovelluksen avulla näytössä oleva reikä saadaan visuaalisesti upeaksi akkuvarauksen näyttäjäksi.Käytännössä kaikki uusimmat, kalliin hintaluokan Android-puhelimet käyttävät punch hole-tekniikkaa etukameran toteutukseen. Lisäksi myös mm. hiljattain julkistettu OnePlus Nord käyttää kahdelle etukameralleen reikää näyttölasissa, kuten Nordin arvostelussamme olevasta kuvasta voi helposti havaita -sovellus tekee näytössä olevan reiän ympärille värillisen kiekon, joka näyttää näppärästi sekä värin että kiekon suuruuden perusteella sen, paljonko akkua on jäljellä.Yksittäisellä etukameralla varustetuissa puhelimissa, kuten OnePlus 8 Prossa kehä on luonnollisesti ympyrän muotoinen:Kehän paksuutta voi säätää vapaasti. Värimaailmaa voi säätää sitäkin, mutta silloin sovelluksesta pitää ostaa erillinen, maksullinen versio.Sovellus tukee tällä hetkellä useita malleja, tuettujen listalle kuuluvat mm. OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord, Samsung Galaxy A60 / A51 / A71 sekä Motorola Edge, jonka arvostelimme hiljattain . Täyden listan tuetuista malleista löydät sovelluksen kuvauksesta.Sovellus löytyy Google Play -kaupasta: