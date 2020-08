Vieöäkin halvempi OnePlus tulossa syksyllä? Laturi varmistui jo

Vahvat huhut siitä, että OnePlus on tuomassa vieläedullisemman älypuhelimen myyntiin syksyllä, voimistuivat entisestään tällä viikolla.OnePLus on tunnettu muun muassa huikean nopeista pikalatureistaan, jotka sekä OnePlus Nordin että OnePlus 8 -sarjan kanssa osaavat puskea jo hurjat 30W puhelimeen. Nyt, tulevalle - vielä Nordiakin edullisemmalle - mallille on ilmeisesti päätetty pistää hieman jarrua latauksen suhteen.Saksanin listoille on ilmestynyt OnePlussan 18W laturi hyväksytyksi tuotteeksi, joka on lyönyt vettä myllyyn sille, että OnePlus Nord ei jää vain yhdeksi malliksi, vaan ettäö kyseessä on edullisempien älypuhelinten sarja, johon tulee tarjontaa enemmänkin. OnePlus Nord, jonka arvostelimme hiljattain maksaa Suomessa 399 euroa. Tulevasta, vielä nimeämättömästä OnePlussan mallista on veikattu löytyvän Qualcommin Snapdragon 690 -järjestelmäpiiri. Piirillä varustettu 5G-puhelin saattaisi asettua hyvinkin 200 - 300 euron hintaluokkaan, jossa kilpailu on todella kovaaJos OnePlus todellakin tuo markkinoille vaikkapa 299 euroa maksavan mallin jo syksyllä, on yhtiöllä sadan euron välein tarjota kännykkä lähes jokaiseen makuun, kun sekä Nord, OnePlus 8 että OnePlus 8 Pro tarjoavat kaikki noin sadan euron välein eri mallivaihtoehtoja tarjolle.