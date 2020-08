Minkälainen on alle 300 euron puhelin?

Parhaat puhelimet alle 300 euroa

on erittäin kilpailu. Käytännössä kaikki Android-valmistajat panostavat tähän hintaluokkaan ja sehän on tietenkin kuluttajan kannalta erinomainen juttu.Näitä puhelimia sitten myös kuluttajat ostavat eniten, sillä tämän hintaluokan puhelin tarjoaa riittävästi ominaisuuksia useimmille käyttäjille. Nämä listalle päätyneet puhelimet ovat sellaisia, joita meidän mielestä kannattaa harkita. Tilanne puhelimien kohdalla saattaa muuttua nopeastikin, joten muitakin vaihtoehtoa kannattaa miettiä.Katso myös:200 - 300 euron hintahaarukassa puhelimet alkavat olla jo sellaisia laitteita, että niistä riittää enemmän kuin hyvin ominaisuuksia useimmille käyttäjille.Alle 300 eurolla saa puhelimen, jossa on joko 64 tai 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Varsinkin 128 gigatavua riittää useimmille käyttäjille, sillä tällöin puhelimeen mahtuu paljon kuvia sekä sovelluksia.Monet puhelimet tarjoavat jo tehokasta suorituskykyä netin selaamiseen sekä pelaamiseen. Lisäksi keskusmuistia puhelimista löytyy 4 tai 6 gigatavua. Myös akkukestot yltävät hyviin lukemiin useimpien laitteiden kohdalla.Tämän hintaluokan puhelimissa on jo Full HD+ -tasoinen näyttö, josta on hyvä katsella videoita ja selata nettiä.Alle 300 euron puhelimelta sopii jo odottaa pätevää kameraratkaisua. Mikään näistä tuskin tulee pahemmin pettämään käyttäjän tarpeita, vaikkakin parempaa kameraa saa isommalla rahasummalla. Sen verran pitää mainita kameroista, että suurempi megapikselimäärä ei tee kamerasta automaattisesti parempaa. Lisäksi monet puhelimet sisältävät neloiskameran, mutta useassa tilanteessa vain kaksi näistä on oikeasti hyödyllistä.Erittäin hyvää akunkestoa kaipaavalla on tarjolla, joka tarjoaa 249 euron hinnalla ison 5000 mAh akun. Lisäksi puhelimessa on isohko näyttö Full HD+ -näyttö, riittävän hyvä suorituskyky, stereokaiuttimet, puhdas Android 10 -käyttöjärjestelmä sekä kohtuulliset kamerat tähän hintaluokkaan.Lue myös: Motorola Moto G8 Power arvostelu hinta 279 euroa ) sisältää paperilla laadukkaan kamerajärjestelmän. Pääkamerana toimii peräti 64 megapikselin sensori, jonka viereltä löytyy 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 2 megapikselin makrokamera sekä 2 megapikselin kamera syvyystunnistukseen. Neljän kameran järjestelmään käytetään lähinnä markkinointimielessä, mutta ne tekevät kyllä hyvin tehtävänsä. Note 8 Pron sisältä löytyy tehokas Helio G90T -järjestelmäpiiri, 4 gigatavua keskusmuistia, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä 4500 mAh akku, joten puhelin tarjoaa näiltä osin laadukkaan paketin.on edelleen kohtuullisen hyvä vaihtoehto tässä hintaluokassa. 64 gigatavun versiota myydään tällä hetkellä 249 eurolla , mutta sen hinta on pudonnut jo alle 200 euron. 128 gigatavun versiota saa puolestaan 299 euron hinnalla . Puhelimen takaa löytyy kamerajärjestelmä, joka pärjää hyvin muita puhelimia vastaan, mutta puhelimen heikkoudeksi voidaan mainita vanhahko järjestelmäpiiri. Nokia 7.2 kuuluu Android One -ohjelmaan.Lue myös: Tässä ovat uudet Nokia 7.2 ja Nokia 6.2 -älypuhelimet on mielenkiintoinen vaihtoehto 299 euron hinnalla , sillä Galaxy A41 on kooltaan monia muita puhelimia pienempi. Laitteen mitat ovat 149,9 x 69,8 x 7,9 mm ja painoa löytyy 152 grammaa. Eteen on laitettu Full HD+ -resoluution 6,1 tuuman Super AMOLED Infinity-U -näyttö, tehoista on vastaamassa MediaTekin Helio P65 -järjestelmäpiiri ja virtaa antaa 3500 mAh akku.Lue myös: Tällainen on Galaxy A41 hinta 279 euroa ) sekä 299 euroa ) ovat edelleen hyviä vaihtoehtoja tässä hintaluokassa. Nämä laitteet tarjoavat muun muassa hyvät kamerat, hyvän näytön sekä 128 gigatavua tallennustilaa. Molemmissa laitteissa toimii myöskin normaalisti Google Play -sovelluskauppa ja sovellukset.Lue myös: Honor 20 arvostelu