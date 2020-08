Motorola Moto G9 Play julkaistu: 48 MP pääkamera, 5000 mAh akku, hinta 199 euroa

on julkaissut ensimmäisen Moto G9 -sarjan puhelimen, joka kantaa nimeä. Tämä puhelin tuo 199 euron hinnalla tarjolle muun muassa ison 5000 mAh akun ja 48 megapikselin pääkameran.Etupuolen on vallannut 20:9 -kuvasuhteen 6,5 -tuumainen Max Vision HD+ -näyttö (1600 x 720), jonka yläreunaan on laitettu pieni lovi 8 megapikselin etukameraa varten (f/2.2, 1.12um). Etukameralla voi videon osalta kuvata maksimissaan Full HD 30 fps laadulla.Taakse on laitettu 48 megapikselin pääkamera (f/1.7, 1.6um), jolla otetaan Quad Pixel -teknologian avulla 12 megapikselin tasoisia kuvia. Tämän parina löytyvät heikommat 2 megapikselin syvyystunnistuskamera (f/2.4, 1.75um) ja makrokamera (f/2.4, 1.75um). Pääkameran osalta voi kuvata maksimissaan Full HD 60 fps tasoista videota.Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 662 -järjestelmäpiiri (Adreno 610), jonka parina on 4 gigatavua keskusmuistia. Muistikortilla (max 512 Gt) laajennettavaa sisäistä tallennustilaa löytyy 64 gigatavua.Virtaa toimintoihin antaa isohko 5000 mAh akku, joten esimerkiksi Moto G8 Powerin tapaan Moto G9 Playn voi olettaa saavuttavan erittäin hyvän akunkeston. USB-C -liitännän kautta lataus tapahtuu 15 watin teholla.Muovirakenteen omaava Moto G9 Play painaa tasan 200 grammaa ja sen mitat ovat 165.21 x 75.73 x 9.18 mm.Käyttöjärjestelmän osalta löytyy puhdas Android 10, johon on muiden uusien Motorolan puhelimien tapaan lisätty muutamia ominaisuuksia My UX -käyttöliittymän muodossa. Moto G 5G Plus -puhelimen tapaan Moto G9 Play sisältää myöskin oman Google Assistant -painikkeen kyljessä.Muihin ominaisuuksiin lukeutuvat sormenjälkilukija, NFC, Bluetooth 5.0, 3.5 mm:n kuulokeliitin, kaksi mikrofonia ja yksi kaiutin pohjassa.Moto G9 Play julkaistaan ​​Suomessa 16. syyskuuta 199 euron suositushinnalla. Puhelin on saatavana Sapphire Blue värissä.