OnePlus 8T vuoto: kuva, 64 megapikselin kamera, ..

Tulevastapuhelimesta on vuotanut nettiin OnePlussan pienen munauksen ansiosta tietoja ja kuva tulevasta laitteesta.Kuvan perusteella näyttää siltä, että OnePlus 8 ei eroa juurikaan edeltäjästään, nyt myynnistä olevasta OnePlus 8 -mallista - ns.-etukamera on edelleen käytössä, eikä kamera ole vielä siirtymässä näytön taakse, kuten joidenkin muiden valmistajien puhelimissa on jo nähty. Kuvan perusteella myöskään OnePlus Nordissa nähtyä tupla-etukameraa ei ole tulossa tulevaan 8T-malliin.Samalla uusinesiversio, Android 11 Developer Preview 4, on paljastanut tulevasta mallista joitain teknisiä tietoja: OnePlus 8T olisi varustettu 64 megapikselin takakameralla, joka pystyy kuvaamaan 8K -videota.OnePlus julkaisee yleensä "T"-mallinsa loka-marraskuussa, mutta vielä ajankohdasta ei ole olemassa edes tarkempia huhuja. OnePlussan huhutaan myös tuovan syksyllä myyntiin sekä alle 200 euroa maksavan halpispuhelimen että OnePlus Watch -älykellon