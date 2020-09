Karttapalvelu TomTom Go Navigation saapui Huawein AppGallery -sovelluskauppaan

oma sovelluskauppa eli AppGallery on saanut uuden sovelluksen valikoimiinsa. Tällä kertaa käyttäjät voivat ladata TomTom Go Navigation -karttapalvelun uusiin puhelimiin kuten Huawei P40 Prohon TomTom GO Navigation -karttapalvelun ominaisuuksiin lukeutuvat kaistaopastus, reitinhaku ja liikenteen seuranta. Lisäksi sovelluksen kautta voi ladata 3D-karttoja puhelimeen, jotka ovat käytettävissä, vaikka netti katkeaa. Offline-kartat päivittyvät viikoittain tarjoten uusimmat liikennetiedot ja nopeuskameravaroitukset.TomTom GO Navigation -sovellus sisältää uuden TomTom Online Search and Routing -ominaisuuden, joka helpottaa määränpään ja järkevimmän reitin etsimistä sekä reaaliaikaisen TomTom Traffic -liikennetietopalvelun. Reittipalkin ja kaistaohjauksen avulla kuljettaja pystyy välttämään viime hetken käännöksiä ja väärään suuntaan ajamista, koska sovellus ilmoittaa selvästi, millä kaistalla kuljettajan pitäisi milloinkin olla."TomTom pitää maailman liikkeellä innovatiivisten ja tarkkojen teknologioiden avulla, ja sadat miljoonat ihmiset luottavat meihin maailmanlaajuisesti. Olemme iloisia voidessamme työskennellä teknologiajohtaja Huawein kanssa, jotta näkemyksemme turvallisemmasta ja ruuhkattomasta maailmasta saataisiin askeleen lähemmäksi todellisuutta", kertoo TomTomin kuluttajamarkkinoinnin ja tuotekokemuksen johtaja Carol Picou-Katmann.TomTom GO Navigation -sovelluksessa ei ole mainoksia eikä se kaupallista käyttäjien henkilökohtaisia ​​tietoja. Sovellus tarjoaa 30 päivän ilmaisen kokeiluversion ilman sitoutumista. Käyttäjät voivat tehdä automaattisesti uusiutuvan tilauksen, jonka hinta on 12,99 € / 12 kk, 8,99 € / 6 kk tai 1,99 € / 1 kk. Sovellus on integroitu Huawei Mobile Services (HMS) Coren In-App Purchases (IAP) -sarjaan, joka on Huawein oma sovelluskehittäjien työkalupakki, jotta AppGallery-käyttäjille voidaan tarjota mahdollisimman turvallinen ja saumaton käyttäjäkokemus.Lue myös: