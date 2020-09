OnePlus esittelee 8T-huippupuhelimen 14. lokakuuta

Kiinalainen älypuhelinvalmistajaesittelee seuraavan huippupuhelimen eli:n 14. lokakuuta klo 17.00 Suomen aikaa.Tilaisuudessa ilmeisesti esitellään vain 8T-malli, joten erillistä Pro-versiota ei tällä kertaa nähdä. 8T on kuitenkin saamassa 'Pro' -ominaisuuksia, sillä virallisesti OnePlus on vahvistanut 8T:n saavan 120 hertsin Fluid AMOLED -näytön, jollainen löytyy kevään OnePlus 8 Pro -puhelimesta. 8T on ollut erilaisten vuotojen ja huhujen kohteena viime viikkojen aikana. Näiden perusteella puhelimeen on tulossa muun muassa 48 megapikselin pääkamera, 16 megapikselin laajakulmakamera, 5 megapikselin makrokamera sekä 2 megapikselin syvyyskamera.Selfie-kameran suhteen tarjotaan myös uusi 32 megapikselin sensori edeltäjän 16 megapikselin kameran tilalta. Etukamera toteutetaan ns. punch hole -tekniikalla.Laitteen sisälle on tulossa 4500 milliampeeritunnin akku, joka tukee peräti 65 watin latausta. Suorituskyvystä puolestaan vastaa joko Snapdragon 865 tai 865+ -järjestelmäpiiri, jonka parina on 8/12 gigatavua käyttömuistia. Sisäistä tallennustilaa on puolestaan luvassa 128/256 gigatavua.Hinnoiksi on puolestaan veikattu 799 euroa (8+128 GB) ja 899 euroa (12+256 GB).Huhut ja vuodot kuitenkin vahvistuvat varmoiksi 14. lokakuuta klo 17.00, jolloin puhelimen julkaisua voi katsella videolähetyksen muodossa. Samassa tilaisuudessa julkistetaan myös erikoisversio OnePlus Nord -puhelimesta.Lisätietoa tilaisuudesta saa täältä