Nämä 14 Nokia-puhelinta saavat Android 11 -päivityksen

Q4 2020 - Q1 2021: Nokia 8.3 5G, Nokia 2.2, Nokia 5.3 ja Nokia 8.1

Q1 2021 (tammikuu - maaliskuu): Nokia 1.3, Nokia 4.2, Nokia 2.3, Nokia 2.4 ja Nokia 3.4

Q1 2021 - Q2 2021: Nokia 3.2, Nokia 7.2 ja Nokia 6.2

Q2 2021 (huhtikuu - kesäkuu): Nokia 1 Plus ja Nokia 9 Pureview

-käyttöjärjestelmä julkaistiin noin kuukausi sitten , mutta käyttöjärjestelmä on tällä hetkellä saatavilla oikeastaan vain Googlen omilla Pixel-puhelimilla. Kohta kuitenkin käyttöjärjestelmä alkaa yleistyä muun muassa OnePlussan, Samsungin ja Nokian toimesta. Näistä viimeisin julkaisi juuri virallisen kattauksen puhelimista, joille päivitys saapuu sekä aikataulun.Nokia-puhelimista vastaavatuo tällä tietoa Android 11 -päivityksen yhteensä 14 mallille sekä luonnollisesti tuleville uusille puhelinmalleille.Vielä vuoden 2020 lopulla tai vuoden 2021 alussa päivitys pitäisi saapua neljälle mallille. Ensimmäisenä päivitystä on luvassa ensimmäiselle 5G-Nokialle eli Nokia 8.3 5G:lle, jonka lisäksi päivitys saapuu Nokia 2.2:lle, Nokia 5.3:lle ja Nokia 8.1:lle.Vuoden 2021 tammikuusta lähtien päivitys alkaa saapua muun muassa edullisille Nokia 1.3 ja Nokia 2.3 -puhelimille. Maaliskuun loppupuolella päivitys alkaa puolestaan ilmestyä Nokia 7.2- ja Nokia 6.2 -puhelimille, kun taas huhtikuu - kesäkuun aikana päivitys saapuu Nokia 1 Plus ja Nokia 9 Pureview -puhelimille.Kaikkien puhelimien Android 11 -päivitysaikataulua voi seurata tästä Puhelinvertailun jutusta