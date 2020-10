OnePlus julkaisi syksyn uutuuden OnePlus 8T -puhelimen: kohokohtina erittäin nopea lataus ja 120 hertsin näyttö

Kiinalaisvalmistajaon julkistanut tämän syksyn uutuuspuhelimen:. Tämän vierellä ei tällä kertaa nähdä ollenkaan Pro-mallia, vaan tätä virkaa hoitaa edelleen kevään OnePlus 8 Pro Uutuudesta löytyy jo arvostelu Puhelinvertailun sivulta: OnePlus 8T arvostelu 8T korvaa kuitenkin kevään perusmalli OnePlus 8:n. 8T erottuu edeltäjästään käytännössä kahdella ominaisuudella eli huippunopealla 65 watin Warp Charge 65 -pikalatauksella sekä nopealla 120 hertsin AMOLED-näytöllä.Laturi tarjoaa 8T:n 4500 mAh akkuun virtaa vartissa koko päiväksi ja täyteen se latautuu vain 39 minuutissa. Puhelimen sisällä oleva akku on jaettu kahteen osaan, joten kumpaakin akkua ladataan samanaikaisesti. OnePlus lupaa akun varauksen pysyvän jopa 80 yli prosentissa 800 latauskerran jälkeen. Puhelimeen on laitettu 12 lämpötila-anturia, jotka huolehtivat, että latauslämpötila pysyy sopivana.OnePlus 8T on varustettu 6,55-tuumaisella AMOLED-näytöllä, joka toimii nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella ja Full HD+ -virkistystaajuudella. Tämän tasaisen näytön maksimikirkkaus yltää jopa 1100 nitiin, joten selaaminen onnistuu myös ulkona.Suorituskykyä riittää päivän toimiin ja pelaamiseen Snapdragon 865 -piirin muodossa, jonka pariksi saa 8/12 gigatavua käyttömuistia. Sisäistä tallennustilaa löytyy tutut 128/256 gigatavua. Alusta mahdollistaa 5G-yhteydet, jonka lisäksi puhelimessa on Wifi 6 ja Bluetooth 5.1.Kuvaaminen onnistuu kolmella takakameralla. 48 megapikselin pääkamera on optisesti vakautettu. Pääkameran parina ovat 16 megapikselin ultralaajakulma, 5 megapikselin makrokamera ja 2 megapikselin mustavalkokamera. Ohjelmistoon on tuotu muun muassa paranneltu Nightscape-tila, jolla saa kuvattua paremmin hämärässä. Tila toimii myös videokuvatessa."OnePlus 8T:n avulla voimme tarjota huippuluokan ominaisuuksia yhä useammalle lippulaivatason käyttäjällemme. OnePlus 8T tuo mukanaan alan johtavan 120 hertsin AMOLED-näytön, päivitetyn 65 watin latausteknologian sekä tuoreen OxygenOS 11-ohjelmiston.OnePlus 8T:n tehokas laitteisto ja sujuva ohjelmisto takaavat vaikuttavan kokonaisuuden", kertoo OnePlussan toimitusjohtaja ja perustaja Pete Lau.8T:ssä toimii heti Android 11 ja OxygenOS 11 -käyttöjärjestelmät, jotka parantavat entisestään OnePlussan puhelinkokemusta. Uutta käyttöjärjestelmän osalta on muun muassa Always On -näyttö.OnePlus 8T on yksi ensimmäistä Android 11 -käyttöjärjestelmällä saapuvista puhelimista.OnePlus 8T on ennakkotilattavissa osoitteessa OnePlus.com sekä Elisan, DNA:n, Telian, Verkkokaupan, Gigantin ja Jimm'sin kanavista 14. lokakuuta kello 18 alkaen. Kauppoihin laite saapuu 20. lokakuuta.Hintaa löytyy 599 euroa (8+128 GB) ja 699 euroa (12+256 GB).OnePlus 8T on saatavilla kahdessa upeassa sävyssä. Aquamarine Green niminen vihreän sävy hyödyntää valon heijastumista ja tarjoaakimaltelevan pinnan.Toisena sävynä on upea hopeisenharmaa Lunar Silver-sävy. Tämä vaihtoehto yhdistää OnePlussan himmeän mattalasin ja rauhoittavan harmaan sävyn.Lisätietoa uutuudesta saa täältä