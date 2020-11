Yli 100 miljardin viestin piikki nähtiinjo viime uudenvuodenaattona, mutta nyt Facebookin omistuksessa olevalla WhatsApp -pikaviestipalvelulla lähetetään päivittäin 100 miljardia viestiä, kertoo TechCrunch . Aiemmin tänä vuonna palvelu ylitti kahden miljardin käyttäjän rajan Viestien määrän kasvu on ollut kova, sillä vuoden 2016 alussa Facebookin Messengerillä ja WhatsAppilla lähetettiin yhteensä noin 60 miljardia viestiä päivittäin. Vuonna 2014 WhatsAppin käyttäjät lähettivät 50 miljardia viestiä joka päivä. Muut pikaviestipalvelut ovat selvästi jäljessä, vaikkakin esimerkiksi WeChatilla on jo yli miljardi käyttäjää.Viestien lähettämiseen on tulossa pian hieman muutosta, sillä palveluun saapuu ns. itsestään tuhoutuvat viestit Lue myös: