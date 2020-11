Applen iPhone 12 mini ja iPhone 12 Pro Max nyt ennakkomyynnissä - hinnat alkaen 829 euroa ja 1279 euroa

Apple iPhone 12 mini hinta

Applen tämän vuoden iPhone 12 -sarjan puhelimista ensimmäiset eli iPhone 12 ja iPhone 12 Pro saapuivat jo aiemmin myyntiin. Nyt perjantaina 6.11. klo 15 alkaen myös kahta muuta mallia eli iPhone 12 miniä ja iPhone 12 Pro Maxia saa ennakkotilattua.Kaikki puhelimet käyttävät Applen uutta A14 Bionic -alustaa, jonka lisäksi puhelimet hyödyntävät 5G-yhteyksiä. Näytön osalta kaikki neljä mallia hyödyntävät OLED-näyttö, joka on iPhone 12 minissä kooltaan 5,4-tuumainen ja iPhone 12 Pro Maxissa puolestaan 6,7-tuumainen.Näyttötekniikka pohjautuu Applen ja Gorilla Glass -materiaalistaan tutun Corningin yhteistyöhön, jonka tuloksena on syntynyt materiaali, jota Apple kutsuu Ceramic Shieldiksi. Tämä on todettu kestävän pudotuksia erittäin hyvin Lisäksi kaikki uudet iPhonet tukevat magneeteilla kiinnittyvää "MagSafe"-nimellä kulkevaa langatonta latausta.Tarkemmin puhelimiin voi tutustua täällä iPhone 12 mini on ennakkotilattavissa 6. marraskuuta klo 15 alkaen ja puhelimen varsinainen myynti alkaa 13. marraskuuta.Puhelimen värivaihtoehdot ovat sininen, vihreä, musta, valkoinen ja punainen.iPhone 12 Pro Max on ennakkotilattavissa 6. marraskuuta klo 15 alkaen ja puhelimen varsinainen myynti alkaa 13. marraskuuta.Puhelimen värivaihtoehdot ovat grafiitti, hopea, kulta ja sininen.Applen kaksi muuta tämän vuoden vaihtoehtoa eli iPhone 12 ja iPhone 12 Pro tulivat jo myyntiin aiemmin iPhone 12 on ennakkotilattavissa 16. lokakuuta klo 15 alkaen ja puhelimen varsinainen myynti alkaa 23. lokakuuta klo 8.Puhelimen värivaihtoehdot ovat sininen, vihreä, musta, valkoinen ja punainen.Puhelimen värivaihtoehdot ovat grafiitti, sininen, hopea ja kulta.Lisäksi kaikki uudet iPhonet tukevat magneeteilla kiinnittyvää "MagSafe"-nimellä kulkevaa langatonta latausta. Langaton lataus toimii myös Applen omien koteloiden kanssa. Näidet tuotteiden hinnat ovat: