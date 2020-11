OnePlus 9 Pro esiintyy laadukkaissa render-kuvissa

Kiinalaisyhtiön OnePlus 8T -älypuhelin on juuri ja juuri julkaistu, kun jo pääsemme ihailemaan yhtiön tulevan älypuhelinvuoden tuotoksia. Mobiilivuotaja OnLeaks on julkaissut uusia kuvia, joissa renderöitynä on väitetysti OnePlus 9 Pro.Kuvat perustuvat aiemmin vuotaneisiin CAD-malleihin, joten sen perusteella niitä voi pitää luotettavana. On kuitenkin huomioitava, että OnePlussalla hieman erilaisia CAD-malleja on varmaan tusinan verran, joten aina on mahdollisuus, että kyseesssä on jokin tuotantoon päätymättömistä prototyypeistä.Kuvista paljastuu, että näytön suhteen kyseessä vaikuttaa olevan hieman kaareva design, sisältää yksittäisen kamerakolon vasemmassa ylänurkassa, ja takana kameramoduuli on edelleen neliskanttinen, kuten edeltäjä OnePlus 8 Prossa Tutusta paikasta löytyy myös OnePlus-laitteista tuttu hälytyskytkin, jonka poistaminen ei varmasti yhtiöllä ole käynyt edes mielessä.Tämän vaiheen prototyyppien kohdalla moni asia voi vielä muuttua, ja esimerkiksi kameramoduulin yksityiskohtiin ei välttämättä kannata kiinnittää liikaa huomiota. Kameroiden määrästä ja laadusta ei tässä vaiheessa voi paljoa sanoa.Lisää kuvia löytyy osoittesta voice.com