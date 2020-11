Edullinen Poco M3 julkaistiin - 149 eurolla Full HD+ -näyttö, 48 MP:n pääkamera ja 6000 mAh akku

Poco M3 -puhelimen kamerat

Xiaomi julkaisi-brändin alle edullisen-älypuhelimen, joka tarjoaa hinnallaan kasan erinomaisia ominaisuuksia. Näihin lukeutuvat iso akku, 48 megapikselin pääkamera sekä iso näyttö.Puhelimen edessä on 6,53-tuumainen Dot Drop -nimellä varustettu näyttö, joka toimii Full HD+ resoluutiolla (2340 x 1080), kun monet muun tämän hintaluokan puhelimista tyytyvät HD+ -resoluutioon. Kuvasuhde on 19.5:9 ja näyttö on päällystetty Corning Gorilla Glass 3 -lasilla.Taakse on laitettu 48 megapikselin pääkamera (1/2", f/1.79, 6P lens, AF,0.8μm pixel size, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel), jonka parina on kaksi kahden megapikselin kameraa (makro ja syvyystunnistus). Edessä on 8 megapikselin kamera (1.12μm, f/2.05). Videota voi kuvata pääkameralla Full HD 30 fps -tasolla.Suorituskyvystä vastaa Qualcomm Snapdragon 662 -järjestelmäpiiri, joka löytyy myös esimerkiksi Moto G9 Play -puhelimesta. Pocossa piirin pariksi on laitettu 4 gigatavua LPDDR4X-muistia. Sisäistä tallennustilaa on 64 tai 128 gigatavua, jota saa lisättyä muistikortilla.Laitteen sisälle on saatu mahtumaan peräti 6000 mAh akku, jota ladataan USB-C -liitännän kautta 18 watin latauksella. Akun kerrotaan selviävän jopa 1000 latauskertaa ilman kapasiteetin selvää laskemista.Itse laite on kooltaan 162.3 x 77.3 x 9.6 millimetriä painon pysyessä 198 grammassa.Poco M3:n muihin ominaisuuksiin lukeutuvat stereokaiuttimet, 3.5 mm:n kuulokeliitin, kylkeen sijoitettu sormenjälkilukija ja Bluetooth 5.0. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 10, jonka päällä pyörii MIUI 12 for POCO -käyttöliittymä.Poco M3 tulee myyntiin Euroopassa 64 gigatavun tallennustilalla (149 euroa) ja 128 gigatavun tallennustilalla (169 euroa). Suomen saatavuudesta ei ole vielä tietoa. Värivaihtoehdot ovat keltainen, sininen ja musta.Lisätietoa puhelimesta saa täältä Lue myös: