OnePlus 8T vs Samsung Galaxy S20 FE - kumpi on parempi?

Suorituskyky

OnePlus 8T Samsung Galaxy S20 FE 5G Samsung Galaxy S20 4G

Takakamerat

Samsung Galaxy S20 FE (molemmat mallit) OnePlus 8T

Näyttö

Akku ja laturi

Android

Muut ominaisuudet

Hinta

Mikä on paras?

Tekniset tiedot

Vertailussa

OnePlus 8T

Samsung Galaxy S20 FE

Lue arvostelumme

- Mitat

160,7 x 74,1 x 8,4 mm

159,8 x 74,5 x 8,4 mm Paino

188 g

190 g Rakenne

Lasia edestä, lasia takaa

alumiinirunko

alumiinirunko Lasia edestä, muovia takaa

alumiinirunko Näyttö

6,55" 2400x1080

6,5" 2400x1080 Käyttöjärjestelmä

Android 11

Android 10 RAM

12 GB

6 GB Tallennustila

128 / 256 GB

128 / 256 GB

muistikorttipaikka

muistikorttipaikka Suoritin

Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 (5G)

Exynos 990 (4G) Akku

4500 mAh

4500 mAh Lataus

Langallinen, 65W

Langallinen, 15W

Langallinen 25W (erikseen ostettava laturi)

Langaton 15W Pääkamera

48Mpix; f/1,7; OIS

12Mpix f/1,8; OIS 2. kamera

laajakulma 16Mpix;

f/2,2; 123 astetta

f/2,2; 123 astetta laajakulma 12Mpix;

f/2,2; 123 astetta 3. kamera

makro 5 Mpix; f/2,4

tele 8Mpix; f/2,4 Etukamera

16 Mpix

32 Mpix Yhteydet

2G/3G/4G/5G

2G/3G/4G/5G (5G-malli)

2G/3G/4G (4G-malli) Hinta

599e / 699e

599e / 680e (4G)

750e / 850e (5G)

Kaksi tämän hetken ehkä himoituinta puhelinta ovatja, jotka kummatkin kisaavat huippupuhelinta hieman edullisemmin etsivien lompakoista.Kumpikaan malli ei ole valmistajansa lippulaivamalli, vaan sen sijaan kohderyhmänä ovat parasta hinta/laatu-suhdetta etsivät huippuspeksien metsästäjät. Kumpikin puhelin on tässä kisassa todella vahvoilla, muttaTässä kohdassa on hyvä muistuttaa siitä, että Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) -puhelimesta on kaksi toisistaan varsin merkittävästi poikkeavaa mallia myynnissä, myös Suomessa: Toinen on 4G-versio ja toinen on 5G-versio. Mutta pelkkien datayhteyksien lisäksi malleissa on yksi merkittävä ero: 4G-versio SGS20 FE:stä käyttää hitaampaa, Samsungin omaa suoritinta, kun taas 5G-malli käyttää tehokkaampaa Qualcommin suoritinta.Joten tästä vertailusta tulee tavallaan vertailu kolmen eri mallin välillä: OnePlus 8T, SGS20 FE 5G ja SGS20 FE 4G.Vertaillaanpa hieman..Sekä OnePlus 8T että Samsung Galaxy S20 FE 5G käyttävät molemmat Qualcommin-järjestelmäpiiriä, joka on käytännössä markkinoiden toiseksi tehokkain suoritin. Ainoastaan syksyllä 2020 julkaistujen, käytännössä yli tuhannen euron, huippumallien sydämessä tikittää vielä tätäkin nopeampi järjestelmäpiiri. Vastaavasti Samsungin 4G-malli käyttää-järjestelmäpiiriä, joka on pykälän Snapdragonia hitaampi.Käytännössä kaikki kolme mallia ovat kuitenkin maailman 20 nopeimman puhelinmallin joukossa, valtaosassa erilsia testituloksia listaavilla sivustoilla.Keskusmuistia OnePlussasta löytyy muhkeat 12 gigatavua, kun Samsung tyytyy tässä suhteessa puoleen, eli 6 gigatavuun.Koska suorituskyky on muutakin kuin nopea suoritin ja oleellisena osana käytön sulavuutta voidaan pitää myös keskusmuistin määrää, vie OnePlus 8T tämän erän itselleen, nimenomaan suuremman RAM-muistinsa ansiosta. Vastaavasti Samsungin sisäisessä taistossa 5G-malli voittaa 4G-mallin, mutta tässä suorituskyvyn ero tuskin tavanomaisessa käytössä juuri näkyy - raskaimmissa peleissä ero voi olla havaittavissa, muttei muuten.OnePlussan takakamerapakettiin kuuluu 48 megapikselin pääkamera, 16 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 5 megapikselin makrokamera. Vastaavasti Samsungin kameravalikoimassa on tarjolla 12 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 8 megapikselin telekamera. Tässä suhteessa Samsungin eri mallien välillä ei ole erojaVaikka OnePlussan pääkameran megapikselit kuulostavat numeroina ylivoimaisilta, ei näin kuitenkaan käytännössä ole, sillä nykyisin pelkkä megapikselien tuijottaminen on tarpeetonta.Molempien pääkamerat ja laajakulmakamerat tuottavat erittäin tasokasta kuvaa, häviten kuitenkin kalliimmille kilpailijoilleen tai nimenomaan kameroihin keskittyville malleilleTässä kisassa kuitenkin Samsung vie voiton, sillä sen telekamera on merkittävästi hyödyllisempi käytännön elämässä kuin OnePlussan matalan tarkkuuden makrokamera.Molemmissa puhelimissa on käytännössä lähes identtinen näyttö. Sekä Samsung että OnePlus käyttävät 2400x1080 -tarkkuuden näyttöä, joka tarjoaa 120 Hz ruudunpäivitystä. Näyttöjen kokoero on minimaalisen pieni: Samsungin 6,5 tuumaa ja OnePlussan 6,55 tuumaa ei käytännössä eroa toisistaan mitenkään.Molemmissa näytöissä on käytössä AMOLED-tekniikka, ruudun alla sijaitseva sormenjälkilukija sekä tuki HDR-värimaailmalle. Myös näyttöjen kirkkaus on käytännössä identtisellä tasolla.Tässä kisassa voittajaa ei ole, vaan puntit menevät tasan.Sekä Samsung että OnePlus sisältävät 4500 mAh akun, joka on nykymittapuulla oikein mukavan kokoinen akku. Kun akun kulutuskin on suurin piirtein samaa tasoa, johtuen samoista järjestelmäpiireistä ja rinnastettavista näytöistä, keskittyy tässä kohti vertailu puhtaasti akun lataukseen.Tässä suhteessa valinta on vaikeampi, sillä molemmissa puhelimisssa on etunsa.Samsung tarjoaa sekä langallista pikalatausta että langatonta pikalatausta puhelimelleen, kun OnePlussaa voi ladata ainoastaan langallisella pikalatauksella.Mutta sitten puolestaan OnePlus vie Samsungia kuin litran mittaa latauksen nopeudessa: OnePlus 8T tärähtää 65W laturilla täyteen reilussa puolessa tuinnissa. Samsungin mukana toimitetaan 15W laturi, jolla lataus kestää täyteen asti ladattuna käytännössä parin tunnin verran. Samsungiin voi erikseen ostaa 25W pikalaturin, joka hieman tasoittaa eroja, muttei tuo Samsungia vielä edes puoleen väliin OnePlussan nopeudesta.Tässä onkin syytä tehdä omien mieltymysten mukainen päätös: antaako arvoa enemmän langattomalle lataukselle vai todella paljon nopeammalle langalliselle lataukselle. Langatonta latausta arvostava valitsee Samsungin, nopeaa latausta arvostava OnePlussan.OnePlus 8T on yksi ensimmäisistä Android 11 -käyttöjärjestelmällä myyntiin tulleista puhelimista, kun taas Samsung Galaxy S20 FE toimitetaan Android 10 -käyttöjärjestelmällä.Tilannetta tasaa se, että OnePlussan lupauksen mukaisesti OnePlus 8T tulee saamaan sekä Android 12 että Android 13 -päivitykset. Tässä Samsung tasoittaa pelin, sillä yhtiö on luvannut SGS20 FE:n saavan kolme päivitystä: eli Android 11, Android 12 ja Android 13 -päivitykset.Sitten on se asia, joka jokaisen pitää päättää ihan itse: millaista Androidia arvostaa? Samsungin tapaa tehdä merkittävästi omannäköisensä Android vai OnePlussan tapaa pysytellä suhteellisen tiukasti ns. perus-Androidin käyttöliittymässä.Tässä kohtaa puntit ovat tavallaan tasan, ellei halua välttämättä Android 11 käyttöönsä jo samantien - Samsungin kanssa pitää odotella Android 11-päivitystä ainakin vielä jokunen hetki.Eroja löytyy pikkuisen myös muista ominaisuuksista. Samsungin takakuori on muovia, siinä missä OnePlussan takakuori on lasia. Tämä on taas makuasia, kummasta pitää: muovista tulee hieman halvempi ja vähemmmän laadukas olo, mutta toisaalta muovi ei rikkoudu yhtä herkästi tippuessa.Lisäksi Samsungista löytyy myös muistikorttipaikka, jota OnePlussassa ei ole. Toisaalta molempien puhelinten tallennustilat alkavat 128 gigatavusta, jolloin on aivan fiksua myös pohtia sitä, tarviiko muistikorttipaikkaa lainkaan. Jos tarvitsee, valinta on ehdottomasti tällöin Samsung.Hinta tietysti ratkaisee paljon. Käytännössä vertailtavana on kuusi eri mallia, eri tallennustilavaihtoehdoilla. Tätä kirjoittaessa hinnat ovat seuraavanlaiset:Tässä suhteessa on pakko todeta, että hintaero Samsungin 5G-mallin ja vastaavan 4G-mallin sekä OnePlussan välillä tiputtaa Samsungin 5G-mallin pois kisasta kokonaan. Jäljelle jää siis Samsung Galaxy S20 FE:n 4G-mallin ja OnePlussan vertailu.On lähes mahdotonta sanoa kumpi on yksiselitteisesti parempi valinta. OnePlus on hieman tehokkaampi sekä järjestelmäpiirinsä että keskusmuistin määränsä ansiosta kuin 4G-versio Samsungista. Samsungisssa taas telekamera pyyhkii lattiaa OnePlussan makrokameralla kolmantena takakamerana.Samsung tarjoaa langatonta latausta, mutta OnePlus tarjoaa hurjan paljon nopeampaalatausta.Lisäksi tietysti OnePlus tarjoaa myös 5G-tuen samalla rahalla, jolla Samsungilta saa vain 4G-mallin. Mutta tälle en itse vielä vuoden 2020 lopulla paljoakaan painoarvoa sinänsä antaisi.Kumpikin, sekä OnePlus 8T että Samsung Galaxy S20 FE:n 4G-malli ovat loistavia ostoksia. Kumpaan tahansa päätyykään, on tehnyt fiksun ostoksen ja ostanut itselleen loistavalla hinta/laatu -suhteella varustetun kännykän.