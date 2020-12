Tältä näyttää OnePlus 9 - päätyi jo live-kuviin

OnePlus 9 takaa. Kuvat: PhoneArena

OnePlus 9 edestä. Kuva: PhoneArena

tulevasta huippupuhelimesta saatiin esimakua jo aiemmin render-kuvien muodossa ja nyt OnePlus 9 5G on päätynyt live-kuviin PhoneArena -sivuston toimesta.Kuvat paljastavat kaiken oleellisen OnePlus 9 -puhelimesta. Hopeassa värissä esiintyvän takakannen vasemmassa yläkulmassa on kaksi suurempaa sensoria sekä yksi pienempi kolmas kamera ja LED-valot. Kuvissa esiintyy myöskin Ultra Shot -brändäys.Takakannessa ei ole normaalia OnePlussan logoa, sillä kyseinen live-kuviin päätynyt laite on prototyyppi.Edestä tuleva puhelin näyttää pitkälti samalta kuin tämän vuoden OnePlus 8T . Tasainen 6,55-tuumainen näyttö hyödyntää Full HD+ resoluutiota (2400 x 1080) 20:9 -kuvasuhteella ja se toimii 120 hertsin virkistystaajuudella.Kuvista paljastuu myös puhelimen alumiinirunko, USB-C -portti, kaiutin, mikrofoni, SIM-korttipaikka, painikkeet sekä OnePlussan tuttu kolmivaiheinen kytkin.Lisäksi PhoneArenan kuvista paljastuu, että tuleva puhelin käyttää uutta Snapdragon 888 -alustaa ja siitä löytyy 8 gigatavua käyttömuistia, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä 4500 mAh akku.Tarkempia kameran tietoja ei vielä ole tiedossa, mutta taakse saadaan mahdollisesti 48 megapikselin pääkamera sekä 16 megapikselin kamera.