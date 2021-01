Se oli siinä: Suomalaisen Jollan puhelimen taru loppui

Mekin olemme seuranneet kotimaisin voimin ponnistaneentarinaa kymmenien uutisten ja artikkelien muodossa vuosien saatossa. Kotimaisen kännykkäteollisuuden lippulaivan,, tuhkasta tavallaan ponnistanut vaihtoehtoinen käyttöjärjestelmä ja sen tueksi lanseerattu oma puhelin olivat kova juttu julkaisuhetkellään.Jollan ensimmäinen oma puhelin julkistettiin suureleisesti marraskuussa 2013 Helsingin Narinkkatorilla ja uutisoimme puhelimen lanseerauksesta laajalti. Me arvostelimme Jollan puhelimen heti tuoreeltaan vuoden 2014 alussa ja pidimme monista seikoista uutukaisessa, vaikkakaan emme sitä ns. käyttöpuhelimeksi tavalliselle kulutajalle ryhtyneetkään suosittelemaan.Sittemmin, yli seitsemän vuoden ajan, Jolla on tuonut sisukkaasti päivityksiä alkuperäiselle, ensimmäiselle Jolla -puhelimelleen, mutta nyt yhtiö on kertonut tarinan olevan siltä osin tiensä päässä. Viime vuonna julkaistu:n versio v3.4.0 jää viimeiseksi käyttöjärjestelmpäivitykseksi alkuperäiselle Jollan puhelimelle.

Yhtiö jatkaa Sailfish-käyttöjärjestelmän kehittämistä, mutta tuki omalle, ensimmäiselle puhelinmallille lakkaa siis tämän ilmoituksen myötä. Tokihan, yli 7 vuoden päivityssykli on nykymaailmassa jopa Applenkin päivitysten kestot ohittava saavutus.Jos vaihtoehto Androidille ja iOS:lle kiinnostaa, Sailfish OS on edelleen elossa ja sen pystyy asentamaan mm. useisiinXperia-malleihin. Lista virallisesti tuetuista laitteista löytyy täältä