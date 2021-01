Nokia 5.4 nyt myynnissä Suomessa 199 euron hintaan

Kuukausi sitten esitelty edullisen hintaluokan Nokia 5.4 -puhelin on nyt saatavilla Suomessa. Puhelimen suositushinta on 199 euroa Nokia 5.4 -puhelimen varustukseen kuuluu 48 megapikselin pääkamera, jonka vierellä 5 megapikselin ultralaajakulmakamera. Lisäksi puhelimessa on muista tämän hintaluokan laitteista tutut 2 megapikselin makrokamera ja 2 megapikselin syvyystunnistuskamera.Edessä on 6,39-tuumainen -näyttö, jonka resoluutio jää HD+ -tasolle, kun esimerkiksi hiljattain myyntiin saapuneessa Poco M3 -puhelimessa on Full HD+ -näyttö. Nokia 5.4:n näytön yläkulmassa on punch-hole -tekniikalla toteutettu 16 megapikselin etukamera.

Tehoa tuottaa Snapdragon 662 -piiri, jonka parina on 4 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua ja sitä saa tarvittaessa lisättyä muistikortilla. Sisällä on 4000 mAh akku, jota ladataan USB-C -liitännän kautta 10 watin nopeudella. Lisäksi laitteessa on 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, Bluetooth 4.2, NFC, OZO audio -ominaisuus ja sormenjälkilukija.Puhelimen mitat ovat 160.97 x 75.99 x 8.7 mm ja painoa polykarbonaatista valmistetulle puhelimelle löytyy 180 gramman verran.Nokia 5.4 käyttää edelleen vanhempaa Android 10 -versiota. Puhelimelle luvataan 2 vuotta käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja 3 vuotta päivityksiä tietoturvaan.Nokia 5.4 -puhelimen suositushinta on 199 euroa . Värivaihtoehdot ovat Polar Night ja Dusk.