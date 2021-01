Googlen viestisovellus lakkaa toimimasta Huawein puhelimissa pian

uudemmat puhelimet ovat olleet Yhdysvaltain asettaman kiellon vuoksi väliinputoajia - ne käyttävät rampautettua Androidia, josta puuttuvatpalvelut. Niihin on voinut silti asentaa Android-sovelluksia - myös sellaisia, joita ei löydy Huawein omasta sovelluskaupasta. Kikkailu on onnistunut usein ihhan vain APK-paketit asentamalla , ainakin tietyissä puhelinmalleissa.Yksi suosituimmista tällaisista epävirallisesti asennetuista sovelluksista on ollut Googlen virallinen tekstiviestisovellus,, joka laajeni hiljattain tukemaan myös "seuraavan sukupolven tekstareita" eli RCS-viestejä . Nyt Google on kuitenkin ilmoittanut, että leikki loppuu lyhyeen.

Maaliskuun 31. päivä kaikki ilman Googlen virallista hyväksyntää toimivat Android-laitteet estyvät käyttämästä Google Messages -sovellusta. Tähän kategoriaan kuuluvat monet Kiinasta harmaatuodut Android-laitteet, mutta myös kaikki uudemmat Huawein puhelimet, jotka on julkaistu sen jälkeen, kun Huawein Google-lisenssi lakkautettiin. Sellaiset Huawein puhelimet, joista löytyy edelleen Google Play -sovelluskauppa ovat "turvassa" muutokselta. Muiden kannattaa ladata käyttönsä vaikkapa Huawein oma tekstiviestisovellus.