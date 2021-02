DNA:n 5G-verkko toimii jo 84 paikkakunnalla ja kattaa jo yli 1,8 miljoonaa ihmistä

on kertonut viimeisimmät tiedot sen 5G-verkon tilanteesta. DNA kertoo rakentavansa kymmeniä tukiasemia viikoittain ympäri Suomen ja nyt 5G-yhteydet toimivat jo 84 paikkakunnalla.Osalla paikkakunnista 5G-verkon peitto on jo hyvin laajasti keskusta- ja taajama-alueet kattava, mutta joillain paikkakunnilla verkko on edelleen hyvin paikallinen. Kaikki paikkakunnat näet tämän jutun lopusta.DNA:n mukaan verkon alueella asuu tällä hetkellä jo yli 1,8 miljoonaa ihmistä, eli joka kolmas suomalainen. Miljoonan raja ylitettiin viime vuoden syksyllä Vuoden 2021 alussa DNA:lla 5G-verkon rakentamisen painopisteet ovat erityisesti Helsingin kantakaupungin alueella, Espoossa, Vantaalla ja Lahdessa. Näiden lisäksi rakentamista on viimeistelty Turussa ja Tampereella.Tämän vuoden aikana olemassa olevaa 5G-peittoa laajennetaan etenkin Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kauniaisissa, Lahdessa, Porissa, Raumalla, Seinäjoella, Sipoossa, Vaasassa ja Vantaalla.

Alajärvi

Espoo

Eura

Eurajoki

Forssa

Haapavesi

Hanko

Harjavalta

Hattula

Hausjärvi

Heinola

Helsinki

Hollola

Hyvinkää

Hämeenlinna

Ii

Ilmajoki

Isokyrö

Jyväskylä

Jämsä

Järvenpää

Kaarina

Kangasala

Kauhava

Kauniainen

Kerava

Kokkola

Kouvola

Kuopio

Kurikka

Kärkölä

Lahti

Laihia

Lapua

Laukaa

Lempäälä

Lieto

Liminka

Loimaa

Masku

Muhos

Naantali

Nakkila

Nivala

Nokia

Nurmijärvi

Orimattila

Orivesi

Oulu

Padasjoki

Paimio

Parainen

Pietarsaari

Pirkkala

Pori

Porvoo

Pyhäjoki

Pälkäne

Pöytyä

Raahe

Raisio

Rauma

Riihimäki

Rusko

Salo

Sastamala

Seinäjoki

Siilinjärvi

Sipoo

Siuntio

Somero

Suonenjoki

Sysmä

Säkylä

Tampere

Teuva

Turku

Tuusula

Ulvila

Vaasa

Valkeakoski

Vantaa

Ylivieska

Ylöjärvi

5G-tukiasemia rakennetaan jatkuvasti myös uusille paikkakunnille, sillä DNA seuraa 4G-verkkonsa kapasiteettia, ja rakentaa 5G-verkkoa saadun datan perusteella. Tämä tarkoittaa, että tukiasemia uusitaan 5G-kykyisiksi nimenomaan niillä alueilla, missä tarve lisäkapasiteetille on kiireisin."Asiakaskokemus on meille erittäin tärkeää. Kun tunnistamme tietyn tukiaseman säännöllisesti ruuhkautuvan mobiilidatan suuresta käyttömäärästä johtuen, pyrimme päivittämään kyseisen tukiaseman mahdollisimman nopeasti 5G-kykyiseksi. Tämä parantaa samalla myös alueen 4G-verkon suorituskykyä merkittävästi", kertoo DNA:n radioverkkojohtaja Itä- ja Pohjois-Suomen osalta 5G-verkkoa alkaa rakentaa DNA Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n yhteisesti omistama Suomen Yhteisverkko Oy , jonka kolmivuotinen rakennusprojekti käynnistyy vielä alkuvuoden aikana.Hiljattain kerrottiin, että DNA ja Telia laajentavat yhteistyötä verkonrakennuksessa , jonka myötä kattavuus koskee noin 62,5 prosenttia Suomen maantieteellisestä alasta ja noin 28,5 prosenttia väestöstä.Tällä hetkellä DNA:n 5G-palveluita on saatavilla seuraavilla 84 paikkakunnalla: