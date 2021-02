HMD Globalilta uusi 99 euron Nokia 1.4 -puhelin

Nokia-puhelimista vastaavajulkaisi jälleen uuden halpapuhelimen. Tällä kertaa kyseessä on kaikista edullisin älypuhelimeksi laskettava puhelin eli. Tämän uutuuden hinta on vain 99 euroa.Edeltäjään nähden Nokia 1.4 sisältää isomman akun ja isomman näytön. Tietenkin puhelimen mitat ja paino ovat kasvaneet myöskin.Nokia 1.4 hyödyntää edessä 6.51-tuumaista HD+ -näyttöä, jonka kuvasuhde on 20:9. Alareunassa on kaistale mustaa reunaa, jossa on Nokia-logo ja yläreunassa on näyttölovi 5 megapikselin etukameralle.8 megapikselin automaattitarkennuksella toimivan pääkameran lisäksi puhelimessa on 2 megapikselin makrokamera.Suorituskyvystä vastaa Qualcomm 215 -mobiilialusta, jonka parina on 1/2/3 gigatavua käyttömuistia. Sisäistä tallennustilaa on 16/32/64 gigatavua ja sitä saa laajennettua maksimissaan 128 gigatavun muistikortilla.

Virtaa antaa 4000 mAh akku, joka tukee 5W latausta vanhemman Micro USB -liitännän kautta.Muita ominaisuuksia ovat 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, Bluetooth 4.2, Dual SIM ja takakannessa oleva sormenjälkilukija.Mitat ovat 166,42 x 76,72 x 8,7 mm ja painoa on 178 grammaa. Värivaihtoehdot ovat vuono, hiilenharmaa ja iltarusko.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 10 Go -versio, joka on kevyempi versio normaalista käyttöjärjestelmästä. Päivitys Android 11 Go -versioon on luvattu.Lisätietoa puhelimesta saa täältä