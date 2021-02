Näppäriä WhatsApp-vinkkejä joita et ehkä tiennyt

Nauhoita ääniviesti painamatta nauhoitus-painiketta

Siirrä tärkeät viestiketjun pysyvästi listan ylimmäksi

WhatsApp on maailman suosituin pikaviestin, jolla on yli 2 miljardia aktiivista käyttäjää. Vaikka sovellus on sinänsä hyvin yksinkertainen käyttää, on siinä useita näppäriä toimintoja, joita harvat tietävät.Listasimme tähän artikkeliin muutaman sellaisen vinkin, joista et ehkä ollut kuullut aiemmin.Ääniviestin nauhoitus tehdään tavallisesti pitämällä viestikentän vieressä olevaa mikrofoni-symbolia pohjassa koko nauhoituksen ajan. Mutta tähän on olemassa myös kikka, jossa viestiä voi nauhoittaa myös painamatta kyseistä symbolia.Painamalla viestikentän vieressä olevaa mikrofonia hetken pohjassa ja pyyhkäisemällä sen jälkeen ylös, viestin tallennus pysyy päällä vaikka sormen irrottaisikin näytöltä.Lopuksi, kun viesti on valmis, nauhoituksen voi katkaista ja lähettää eteenpäin painamalla yksinkertaisesti viestikentän vieressä näkyvää lähetyspainiketta.Jos viestittelet paljon WhatsAppilla ja useiden henkilöiden kanssa, saattavat tärkeimmät yhteystiedot kadota päänäkymässä muiden viestiketjujen sekaan.Voit kuitenkin liimata haluamasi yhteystiedot pysyvästi listanäkymän ylimpänä näkyviksi, vaikka et olisi heidän kanssa lähettänytkään viestejä hetkeen.Tämä onnistuu painamalla pitkään haluamasi yhteystiedon päällä. Tällöin yläreunaan aukeaa valikko, jossa on erilaisia symboleita. Näistä pieni nastaa muistuttava symboli merkitsee juurikin tätä - napauttamalla tuota symbolia, valitsemasi yhteystieto on jatkossa aina WhatsAppin päänäkymässä ylimpänä.

Luo pikakuvake tärkeimmistä ihmisistäsi kotinäyttöön (Android)

Siirry Androidin kotinäytölle Paina sormellasi kotinäytöllä olevaa jotain tyhjää kohtaa pitkään Esiin aukeaa valikko, jossa yhtenä vaihtoehtona on Widgetit, valitse se Kelaa esiin aukeavaa listaa alaspäin kunnes tulet kohtaan WhatsApp. Valitse vaihtoehdoista se, jossa lukee ainoastaan WhatsApp Nyt, hinaa luotu symboli haluamaasi kohtaan kotinäytöllä ja "tipauta" se siihen WhatsApp aukeaa nyt esiin ja pyytää sinua valitsemaan henkilön. Napauta haluamaasi henkilöä ja WhatsApp-näkymä sulkeutuu Nyt kotinäytössäsi on kyseisen henkilön pikakuvake, josta napauttamalla siirryt aina suoraan keskusteluun hänen kanssaan.

Merkitse viestit tärkeiksi

Pidä sormea paikoillaan sen viestin päällä, minkä haluat merkitä tärkeäksi Yläreunaan aukeaa valikko, jossa on useita symboleita. Valitse niistä tähti-symboli ja napauta sitä. Nyt kyseisen viestin alareunaan ilmestyy pienen pieni tähti, joka kertoo sen olevan merkitty tärkeäksi

Löydä linkit keskustelusta

Muita WhatsApp-vinkkejä ja ohjeita

Androidissa voit luoda tärkeimmille kontakteillesi helposti pikakuvakkeet puhelimesi kotinäyttöön. Kyseisen pikakuvakkeen avulla siirryt suoraan WhatsAppissa kyseisen henkilön kanssa käymääsi keskusteluun, tarvitsematta hypätä ensin WhatsAppin päänäkymän kautta.Voit luoda pikakuvakkeen näin:Etenkin aktiivisessa keskustelussa, jossa vaihdetaan satoja viestejä päivässä, myös ne tärkeimmät viestit tuppaavat katoamaan viestitulvan keskelle.Onneksi WhatsAppissa voi lisätä yksittäisiä viestejä tavallaan kirjanmerkkeihin / merkitä ne tärkeiksi. Tämä onnistuu helposti:Tähdellä merkityt viestit löytää helposti jälkikäteen WhhatsAppin päänäkymästä: napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa valikkoa, aukeaa valikko, josta löytyy kohtaMenikö se jokin tärkeä linkki hukkaan pitkän viestiketjun sisään, etkä saa haulla etsittyä sitä? Eipä hätää, WhatsAppista löytyy lista kaikista lähetetyistä ja vastaanotetuista linkeistä.Siirry keskusteluun, jossa linkki vilahti aiemmin. Nyt, napauta oikeasta yläkulmasta kkolmen pisteen takaa löytyvää valikkoa. Valitse valikosta kohtaTäältä voit selailla kaikkia viestiketjussa jaettuja kuvia, videoita - ja linkkejä. Mahdollisuus linkin löytämiselle tätä kautta on paljon parempi kuin koko viestiketjua kahlaamalla.WhatsAppin käyttöön olemme laatineet vuosien saatossa paljonkin ohjeita ja vinkkejä, tässä niistä joitakin :Jäikö joku todella hyvä käytettävyysvinkki kertomatta? Kerro se meille vaikka kommenteissa!