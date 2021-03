Xiaomilta neljä Redmi Note 10 -puhelinta: kohokohtana Note 10 Pro 108MP:n kameralla ja 120Hz AMOLED-näytöllä

Redmi Note 10 Pro

Teknologiayhtiöon laajentanut jälleen puhelinvalikoimaansa, sillä vasta hiljattain julkaistiin Redmi Note 9T ja Redmi 9 . Tällä kertaa esiteltiin neljä kappaletta Redmi Note 10 -puhelimia: Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 ja Redmi Note 10 5G.Laitteet nähdään myös Suomen markkinoilla, mutta tarkka saatavuus ja hinta ilmoitetaan myöhemmin. Puhelimet sijoittuvat 200 - 300 euron hintaluokkaan.Nelikon kohokohtana toimii ehdottomasti Redmi Note 10 Pro -malli.Taakse on laitettu peräti 108 megapikselin pääkamera. Siinä käytetään 9:1 pikselien yhdistämistekniikkaa ja Dual native ISO -ominaisuutta, joiden luvataan tallentavan yksityiskohdat laadukkaasti ja tarjoavan laajemman dynaamisen alueen sekä monipuoliset muokkausmahdollisuudet. Lisäksi hämärässä kuvaamiseen on panostettu RAW multi-frame -algoritmin vauhdittama Night mode 2 -ominaisuuden muodossa.

Kamera tukee myös erilaisia Xiaomin hauskoja kuvausominaisuuksia. Näiden joukkoon lukeutuvat Photo Clone, Video Clone, Dual Video ja pitkät valotusajat.Pääkameran tukena on 8 megapikselin ultralaajakulma, 5 megapikselin telemakro sekä 2 megapikselin syvyystunnistus.Etupuoleen on myös panostettu. AMOLED-tekniikan näyttö on kooltaan 6,67 tuumaa ja se toimii nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella, joka tekee selaamisesta sulavaa. 16 megapikselin etukamera esiintyy pienenä reikänä näytössä.Tehoista vastaa 4G-yhteyksillä toimiva Snapdragon 732G -piiri. Tämä piiri löytyy myös esimerkiksi Poco X3 NFC -puhelimesta Piirin parina on versiosta riippuen 6 tai 8 gigatavua LPDDR4X-muistia. UFS 2.2-tallennustilaa puolestaan saa 64 tai 128 gigatavua. Suomessa tulee todennäköisesti myyntiin vain yksi vaihtoehto muiden Xiaomin puhelimien tapaan.Sisällä on 5020 mAh akku, joka tukee nopeaa 33W langallista latausta. Lisäksi tarjolla on Dual SIM-ominaisuus, NFC, kylkeen sijoitettu sormenjälkilukija, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä sekä stereokaiuttimet.Redmi Note 10 Pro on saatavana kolmena tyylikkäänä värivaihtoehtona: Onyx Grey, Glacier Blue ja Gradient Bronze. Corning Gorilla Glass 5 suojaa laitetta naarmuuntumiselta.Laitteen mitat ovat 164 x 76.5 x 8.1 mm ja painoa löytyy 193 grammaa.Nämä puhelimet jakavat keskenään pitkälti samat ominaisuudet.Edessä on 6,43-tuumainen AMOLED DotDisplay -näyttö, joka toimii Full HD+ -resoluutiolla, 60 hertsin virkistystaajuudella, mutta jopa 1100 nitin kirkkaudella.Taakse on laitettu Redmi Note 10S:ssä 64 megapikselin pääkamera, kun Note 10:ssä on 48 megapikselin kamera. Näiden lisäksi kumpikin sisältää 8 megapikselin ultralaajakulman, 2 megapikselin makron ja 2 megapikselin syvyyskameran. Etupuolella on 13 megapikselin kamera.Puhelimet käyttävä eri järjestelmäpiirejä. Note 10S:n sisällä on MediaTekin Helio G95 ja Note 10:ssä Snapdragon 678. Näistä MediaTekin piiri on hieman tehokkaampi ja sopii siten paremmin esimerkiksi pelaamiseen. Kumpikin tarjoaa 5000 mAh akun 33W langallisella latauksella.Kummassakin on stereokaiuttimet, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, sormenjälkilukija ja Dual SIM-ominaisuus. Vain Note 10S tarjoaa tietyillä markkinoilla NFC:n.Nimensä mukaisesti Redmi Note 10 5G on 5G-puhelin. Ja vieläpä markkinoiden edullisin sellainen.7 nm:n prosessilla valmistettu MediaTek Dimensity 700 tarjoaa Dual 5G SIM -vaihtoehdon. RAMia on 4/6 gigatavua ja tallennustilaa 64/128 gigatavua.Muiden Redmi Note 10 -puhelimien tapaan sisällä on 5000 mAh akku, mutta tämä tukee 18W latausta.Edessä on tässä puhelimessa 90 hertsin 6,5-tuumainen Full HD+ -näyttö. Taakse on laitettu 48 megapikselin pääkamera, 2 megapikselin makro ja 2 megapikselin syvyystunnistus.Tässä mallissa ei ole stereokaiuttimia, mutta kuulokeliitäntä löytyy. Lisäksi tarjolla on NFC ja sormenjälkilukija.Kooltaan puhelin on 161.81 x 75.34 8.92 mm ja painoa on 190 grammaa. Värivaihtoehdot ovat Chrome Silver, Graphite Gray, Nighttime Blue ja Aurora Green.