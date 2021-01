Xiaomi julkaisi kaksi edullisen hintaluokan puhelinta: Redmi Note 9T ja Redmi 9T

Kiinalainen teknologiayhtiö Xiaomi julkaisi Redmi-tuotesarjaan kaksi uutta älypuhelinta. Redmi Note -sarjan ensimmäinen 5G-älypuhelintarjoaa tupla-5G SIM -ominaisuuden jaon puolestaan varustettu isolla akulla.Redmi Note 9T:n 5G-yhteydet tarjoaa MediaTekin Dimensity 800U -järjestelmäpiiri. Puhelimessa voidaan käyttää kahta 5G SIM-korttia yhtäaikaa. Virtaa toimintoihin antaa 5000 mAh akku, jota voidaan ladata 18 W:n pikalatauksella ja pakkauksessa on mukana 22,5 W:n laturi.Taakse on laitettu 48 megapikselin pääkamera (1/2", 1.6μm 4-in-1 Super Pixelf/1.79, 6P lens, AF), jonka parina on tutut kahden megapikselin makro ja syvyystunnistus. Edessä on 13 megapikselin kamera.Etupuolelta löytyy 6,53-tuumainen, 19.5:9 -kuvasuhteen DotDisplay -näyttö, joka toimii Full HD+ -resoluutiolla (2340 x 1080) ja perinteisellä 60 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus on 450 nitiä. Näyttöä suojaa Corning Gorilla 5 -lasi. Takana on puolestaan kuvioitu polykarbonaattipintainen takakansi, jonka luvataan hylkivän sormenjälkiä.

Redmi 9T

Laitteessa on myös stereokaiuttimet, USB-C -liitäntä, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, sormenjälkilukija ja muistikorttipaikka. MIUI 12 perustuu edelleen Android 10 -käyttöjärjestelmään.Redmi Note 9T tulee saataville 4+64 GB ja 4+128 GB versioina. Niiden globaalit hinnat ovat 229 ja 269 euroa. Suomessa Xiaomin virallisten jälleenmyyjien kautta saataville tulevat versiot, niiden paikalliset hinnat sekä myynnin aloituspäivämäärät vahvistuvat lähiviikkojen aikana.Värivaihtoehdot ovat Yönmusta (Nightfall Black) ja aamunkoiton purppura (Daybreak Purple).Redmi 9T käyttää Qualcomm Snapdragon 662 -piirisarjaa, joten puhelin toimii 4G-yhteyksillä. Tämä puhelin kuitenkin sisältää erittäin ison 6000 mAh akun. Myös Redmi 9T:n sisältää 18 W:n pikalatauksen, ja pakkauksessa on mukana 22,5 W:n laturi.Edestä Redmi 9T on hyvin samanlainen Redmi Note 9T:n kanssa. Edessä on 6,53-tuumainen, 19.5:9 -kuvasuhteen DotDisplay -näyttö, joka toimii Full HD+ -resoluutiolla (2340 x 1080). Kirkkaus yltää kuitenkin 400 nitiin ja näyttö on päällystetty Corning Gorilla Glass 3 -lasilla.Taakse on puolestaan laitettu 48 megapikselin pääkameran (1/2", 1.6μm 4-in-1 Super Pixel f/1.79, 6P lens, AF) lisäksi hyödyllinen 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (FOV 120°, f/2.2) sekä samat kahden megapikselin kamerat.Laitteessa on myös stereokaiuttimet, USB-C -liitäntä, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, NFC, sormenjälkilukija ja muistikorttipaikka. MIUI 12 perustuu edelleen Android 10 -käyttöjärjestelmään.Redmi 9T tulee saataville 4+64 GB, 4+128 GB ja 6+128 GB versioina, joiden globaalit hinnat ovat 159, 189 ja 199 euroa. Suomessa Xiaomin virallisten jälleenmyyjien kautta saataville tulevat versiot, niiden paikalliset hinnat sekä myynnin aloituspäivämäärät vahvistuvat lähiviikkojen aikana.Laite on saatavilla neljänä värivaihtoehtona: hiilenharmaa (Carbon Grey), hämärän sininen (Twilight Blue), auringonnousun oranssi (Sunrise Orange) ja valtameren vihreä (Ocean Green).Lue myös: