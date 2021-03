Huawei ottaa iskua myös Kiinassa - myynti romahtanut

markkina meni kännykkäbisneksessä täysin uusiksi vuonna 2019, kun Yhdysvaltain vientirajoitukset iskivät siihen täydellä laidalla Rajoitusten seurauksena Huawein ja sen sisarbrändinuusista puhelimista tuli länsimaisen kuluttajan näkökulmasta käytännössä torsoja: Androideja ilman Googlen palveluita. Tilanne on johtanut Huawein markkinaosuuden romahdukseen mm. Suomessa ja sittemmin Huawein päätökseen myydä Honor-brändinsä Mutta tilanne on tukala myös Huawein kotimarkkinalla, Kiinassa. Kiinassa Googlen palveluiden katoamisella ei ole juurikaan vaikutusta, sillä maassa Android-laitteet käyttävät lähtökohtaisesti muita kuin Googlen palveluita. Mutta se, että yhtiö ei saa myöskään piirejä länsimaisilta yhtiöiltä on johtanut ongelmiin Kiinassakin.

Huawein markkinaosuus on tilastojen mukaan romahtanut jo 16 prosenttiin, kun se vielä alkuvuodesta 2020 oli hurjat 41% . Yhtiö onkin joutunut keskittymään puhelinten huippumalleihin, joissa kannattavuus on parempaa - mutta joiden myyntimäärät ovat merkittävästi pienemmät. Tästä on ollut suora seuraus markkinaosuuden sulamisesta myös Kiinassa.Samalla tietysti yhtiön brändinäkyvyys sulaa vauhdilla ja jos tilanne jatkuu nykyisenkaltaisena pitkään, on yhtiöllä iso vuori kiivettävänä saavuttaakseen myös edullisemman puhelinsegmentin kuluttajat takaisin - jotka ovat jo kenties ehtineet tykästymään kilpaileviin brändeihin.