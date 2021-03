OnePlus-pomo vahvisti: Laturi tulee taatusti uutuuspuhelimen mukana

Kuten perinteenä on, viimesyksyinenkin iPhone-julkaisu loi uuden somemyräkän, tai, kun yhtiön uudet puhelimet eivät tulleet tutulla varustuksella.Apple jätti iPhone 12 -laitteiden pakkauksista pois laturin pistokkeeseen liitettävää virtalähdettä, joka sai kansan närkästymään. Syytäkin #chargegate-porukan närkästymiselle on, sillä tämä tarkoittaa, että laite vaatii lisäksi 19 euron ostoksen, mikäli ei halua luottaa halvempiin kolmannen osapuolen adaptereihin.Asiasta huumoria viime syksynä repinyt Samsung päätyi itse samaan lopputulokseen Galaxy S21:n kanssa , mutta onneksi vielä kaikki eivät ole tehneet samaa temppua.Kiinalaisvalmistaja OnePlus on päättänyt, ettei tässä vaiheessa ole syytä luopua adapterista. Toimitusjohtaja Pete Lau on vahvistanut , että kaikki OnePlus 9 -sarjan puhelimet tulevat sisältämään tarvittavan laturilaitteiston myyntipakkauksissa.

Tämä on mukava tietää erityisesti, koska OnePlus on perinteisesti ollut edelläkävijä juuri latauksen suhteen ja olisi erityisen harmillista, jos supernopeasta latauksesta ei pääsisi nauttimaan suoraan pakkauksesta.