Huawein varasuunnitelma: Lypsää 5G-patenteillaan rahaa muilta valmistajilta

Huawein kännykkämyynti on käytännössä törmännyt Yhdysvaltain hallinnon kokoiseen seinään, jonka vuoksi Huawei ei voi käyttää Googlen palveluita kännyköissään . Tämä on väistämättä romauttanut yhtiön puhelinbisneksen, myös kotimaassaan Kiinassa . Nyt yhtiö on päättänyt turvautua muihin tulolähteisiin selviytyäkseen muuttuneesta tilanteesta.Huawei aikoo pistää rahoiksi omistamillaanja aikoo lisensoida patenttejaan muiden valmistajien, kuten, käyttöön. Huawein suunnittelmissa on periä 2,5 dollarin eli noin 2,10 euron suuruinen lisenssimaksu kaikista laitteista, jotka käyttävät sen patentteja. Kahden ja puolen dollarin suuruinen lisenssimaksu on sinänsä kohtuullinen: arvioiden mukaan sekäettäperivät yhtiöiltä, jotka käyttävät niiden 5G-patentteja. Huawei arvioi keräävänsä noin 1,1 miljardin euron lisenssimaksut 5G-valmistajilta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Aiemmin Huawei ei ole riidellyt rahasta patenttiensa kanssa, vaan on pitkälti tyytynyt ristiinlisensoimaan patenttejaan muiden yhtiöiden kanssa. Mutta yhtiön kännykkäbisneksen ollessa käytännössä jäissä länsimaissa, on Huawei päättänyt kartuttaa kirstujaan patenttiensa avulla. CNBC:n mukaan yhtiön 5G-patenteista noin 18 prosenttia kuuluu ns.-kategoriaan, eli käytännössä patentteihin, joita ilman 5G-laitteita ei mikään yhtiö voi valmistaa.