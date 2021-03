Tuleva OnePlus Watch paljastui, yhtiö vahvisti

Kiinalaisyhtiö OnePlussan on määrä esitellä ensi viikolla uusia tuotteitaan, joista odotetaan ensisijaisesti uuden sukupolven OnePlus 9 -älypuhelimia, mutta muutakin on tarjolla.Mukana on yhtiön ensimmäinen älykello, jota on huhuttu jo pitkään Huhujen perusteella liki varmana pidetty älykello esiintyy nyt ensimmäisessä promokuvassa, joka onkin peruja itse yhtiöltä. Unbox Therapyn twiittaaman kuvan on vahvistanut twitterissä itse OnePlus, joka vinkkaa samalla että tiistaina on tulossa myös paljon muuta.Kuvan perusteella kellon muotoilu on melkoisen simppeli eikä pyöreän kellotaulun kuvastakaan paljastu kovin paljoa erikoisuuksia. Kellon vasemmalla puolella on kaksi nappia, joista ylemmässä on yhtiön logo. Käyttöliittymän renkaat puolestaan muistuttavat Apple Watcheista tuttuja aktiivisuusmittareita.

Watch out! We've got a lot more to show on March 23 👀 https://t.co/xpsgV8hk9k -- OnePlus 6 (@oneplus) March 19, 2021

OnePlus Watch ja OnePlus 9 -puhelimet, sekä kaikki muut mahdolliset uutuudet, esitellään 23. kuluvaa kuuta eli ensi tiistaina.