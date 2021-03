Poco julkaisi monipuoliset mutta edulliset F3 ja X3 Pro puhelimet

Poco F3

julkaisi kaksi uutta puhelinmallia:ja. Nämä uutuudet sisältävät kattavat ominaisuudet, mutta samalla hinnat pysyvät kohtuullisina.F3:n 6+128 GB -mallin kansainvälinen hinta on 349 euroa ja 8+256 GB:n puolestaan 399 euroa.X3 Pron 6+128 GB:n versio maksaa 249 euroa ja 8+256 GB:n versio puolestaan maksaa 299 euroa. Lisäksi aluksi näitä puhelimia myydään valikoiduilla markkinoilla Early Bird -tarjouksina vieläkin edullisimmilla hinnoilla. Suomen hinnat ja saatavuudet selviävät myöhemmin.Poco F3 sisältää tehokkaan Snapdragon 870 -piirin , joka on Qualcommin huippupiiri. Tämä piiri tukee myös 5G-yhteyksiä. Tehokkaan piirin myötä Poco F3 sopii hyvin mobiilipelaamiseen.Eteen on laitettu tasainen 6,67-tuumainen E4 AMOLED-paneeli, jossa resoluutio yltää Full HD+ -tasolle. Lisäksi pelaamista tukee 120 hertsin virkistystaajuus sekä 360 hertsin kosketusnäytetaajuus. Näytön kirkkaus yltää jopa 1300 nitiin ja näyttö tukee True Display -teknologiaa, joka automaattisesti säätää näytön värejä ympäristöön sopivaksi.

Poco X3 Pro

Etukamera on sijoitettu näytössä 2,76 millimetrin kokoiseen reikään. Näytön pariksi on myös saatu stereokaiuttimet.Laite on päällystetty edestä ja takaa Gorilla Glass 5 -lasilla. Laitteen paksuus on pysynyt kohtuullisessa lukemassa 7.8 mm:n lukeman myötä ja paino pysyy alle 200 gramman (196 grammaa).Puhelimen värivaihtoehdot ovat Arctic White (valkoinen), Night Black (musta) ja Deep Ocean Blue (sininen).Virtaa antaa 4520 mAh akku, josta Poco lupaa irtoavan käyttöaikaa normaalikäytössä kahden päivän ajan. Pelaamiseen akusta riittää puhtia 10 tunnin ajaksi ja esimerkiksi musiikin kuunteluun 149 tunnin ajaksi. Akku tukee myös nopeaa 33W latausta USB-C-liitännän kautta ja tällainen laturi toimitetaan myös pakkauksen mukana. Täyteen puhelimen luvataan täyttyvän noin 52 minuutissa.Taakse puhelin on saanut kolme kameraa. Pääkameran toimia hoitaa 48 megapikselin Sony IMX582 (f/1.79, 1.6 μm). Tämän parina on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2.2, 119 asteen näkymä) sekä 5 megapikselin telemakro (f/2.4), jolla pääsee 3-7 cm:n läheisyyteen kohteesta. Lisäksi kameroiden vierellä on oma mikrofoni, jolla saa tarkempaa ääntä zoomatessa kuvattavaa kohdetta.Kameraohjelmisto sisältää hauskoja ominaisuuksia. Esimerkiksi Parallel World kopioi ja kääntää näkymän luoden peilimaailman ja Time Freeze pysäyttää videon tapahtumat osittain toisen puolen vielä toistuessa normaalisti.Lisätietoa saa täältä Poco X3 Pro on samaa sukua Poco X3 NFC -puhelinmallin kanssa.Tämä uutuus ei tue 5G-yhteyksiä, vaan sisältä löytyy 7nm:n tekniikalla valmistettu Snapdragon 860 -piiri. X3 Pro on yksi ensimmäistä tällä piirillä saapuvista puhelimista.Poco vertaili piiriä Snapdragon 720G -piiriin, joka löytyy juuri julkistetuista Galaxy A52/Galaxy A72 -puhelimista . Tätä vastaan Snapdragon 860 tuottaa selvästi parempaa suorituskykyä. Vertailu on hieman epäreilu, mutta hinnan suhteen puhelimet taistelevat samoista ostajista.Piirin pariksi saa jopa 8 gigatavua RAM-muistia ja sisäistä tallennustilaa on jopa 256 gigatavua. Lisäksi puhelimessa on muistikorttipaikka. Virtaa antaa 5160 mAh akku, jonka saa täyteen mukana tulevalla 33W laturilla 59 minuutissa.Taakse on tässä puhelimessa laitettu neljä kameraa, mutta näistä kaksi ovat kohtuullisen turhat 2 megapikselin makrokamera ja 2 megapikselin syvyyskamera. Pääkamera toimii 48 megapikselin Sony IMX582 (f/1.79, 1.6 μm), jonka parina on 119 asteen näkökentällä operoiva 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2.2). Edessä on 20 megapikselin kamera.Edessä oleva näyttö on myös tässä puhelimessa kooltaan 6,7-tuumainen. Näyttö perustuu IPS LCD -tekniikkaan ja se toimii Full HD+ -resoluutiolla. Lisäksi virkistystaajuus on 120 hertsiä ja kosketusnäytetaajuus on 240 hertsiä. Näyttö on päällystetty Gorilla Glass 6 -lasilla, mutta muuten puhelin on muovia.Lisäksi puhelimessa on stereokaiuttimet, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä sekä NFC -yhteys.Värivaihtoehdot ovat Phantom Black (musta), Frost Blue (sininen) ja Metal Bronze (pronssi).Lisätietoa saa täältä