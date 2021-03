Vertailussa OnePlus 9 vs OnePlus 9 Pro - kumpi kannattaa ostaa?

Näyttö

Suorituskyky

Takakamerat

Akkukesto ja lataus

OnePlus julkisti ysisarjan puhelimensa maaliskuussa 2021. Mallistoon kuuluu sekäettä. Edullisisemman perus-9 -mallin ja edullisemman 9 Pro -mallin hintaero on tasan 200 euroa julkaisuhetkellä. Mutta mitä eroa malleissa oikein on?Tällä kertaa OnePlus on päättänyt tehdä perusmallistaan ja pro-mallistaan hyvinkin samanlaisia laitteita. Eroja on kohtuullisen vähän ja käymme ne tässä läpi yksi kerrallaan.Yksi selkeimmistä eroista OnePlus 9 ja OnePlus 9 Pron välillä on niiden näytöissä. Molemmissa on hurja 120Hz virkistystaajuus, mutta näytön tarkkuudessa on selkeitä eroja.OnePlus 9 näytön tarkkuus on 1080x2400 eli ns. venytetty FullHD, kun taas OnePlus 9 Pron näytön tarkkuus on 1440x3216. Huomattavaa toki on, että 9 Prokin käyttää matalampaa näytön tarkkuutta oletusarvoisesti - tarkempi tila pitää itse kytkeä päälle puhelimen asetuksista.Lisäksi OnePlus 9 Pron virkistystaajuus on dynaaminen, eli puhelin "ymmärtää" sen, miten nopeasti näyttöä pitäisi päivittää ja vaihtelee virkistystaajuutta 1Hz ja 120Hz väliltä eli päivittää näytön sisällön hitaimmillaan kerran sekunnissa, nopeimmillaan 120 kertaa sekunnissa. Käytännössä Pron dynaaminen virkistystaajuus säästää hieman puhelimen akkua perus-ysiin verrattuna.OnePlus 9 näyttö on täysin tasainen, mutta 9 Pron näyttö on kevyesti sivuille kaareutuva. OnePlus 9 Pron näyttö on myös hieman suurempi: 6,7 tuumaa - siinä missä perus-ysin näyttö on 6,55 tuumainen.Suorituskyvyssä ei puhelinten välillä ole mitään eroja. Molemmissa on sama järjestelmäpiiri, sama keskusmuistin määrä ja tekniikka sekä samanlaiset tallennustilavaihtoehdot.Kumpikin puhelin kuuluu kiistatta maailman nopeimpien huippupuhelinten sarjaan.Näytön ohella takakamerat ovat merkittävä erottava tekijä mallien välillä. OnePlus 9 ja OnePlus 9 Pro ultralaajakulmakamera ovat täsmälleen samat, joten siltä saralta eroa ei löydy.Sen sijaan muilta osin takakameroissa eroja onkin: pääkamera on 9 Prossa pykälän parempi ja käyttää ainoastaan tätä mallia varten luotua Sonyn sensoria. Perus-ysin pääkamera on hyvä sekin, mutta 9 Pron kamera on vielä parempi.Toinen merkittävä ero on se, että 9 Prossa kolmantena kamerana on mukana telekamera. Tätä kameraa ei perus-ysissä ole lainkaan, vaan "tavallisia" takakameroita löytyy OnePlus 9:stä ainoastaan kaksi: ultralaajakulma- ja pääkamera.Akuiin koko on molemmissa puhelimissa identtinen: 4500 mAh ja lisäksi molemmat puhelimet toimitetaan samanlaisella Warp Charge 65T -laturilla, joten akkukestossa ja akun latausnopeudessa ei puhelinten välillä ole eroa. Langallista latausta käytettäessä, siis..

Langaton lataus

Muut erot ja yhteneväisyydet

Kumpi kannattaa ostaa, OnePlus 9 vai OnePlus 9 Pro?

Speksien vertailu

Vertailussa

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro Mitat

166,9 x 76 x 8,8 mm

165,1 x 75,6 x 8,9 mm Paino

192 grammaa

197 grammaa Rakenne

Lasi (Corning Gorilla Glass 5), polymeerirunko

Lasi (Corning Gorilla Glass 5), alumiinirunko Näyttö

6,55", 20:9, 1080x2400 (402 ppi), AMOLED, 120 Hz

6,7", 20.1:9, 1440 x 3216 (525 ppi), AMOLED, 120 Hz, LTPO Käyttöjärjestelmä

Android 11 / Oxygen OS

Android 11 / Oxygen OS RAM

8 tai 12 Gt

8 tai 12 Gt Tallennustila

128 / 256 Gt

128 Gt / 256 Gt Suoritin

Snapdragon 888

Snapdragon 888 Akku

4500 mAh, 65W lataus, 15W langaton

4500mAh, 65W lataus, 50W langaton Pääkamera

48 MP ; f/1,8 ; OIS

48 MP ; f/1,8 ; OIS Ultralaajakulmakamera

50 MP, f/2,2

50 MP, f/2,2 Telekamera

-

8 MP ; f/2,4 Etukamera

16 MP, f/2,4

16 MP, f/2,4 Hinta

699 euroa (8GB / 128GB) ; 799 euroa (12GB / 256GB)

899 euroa (8GB / 128GB) ; 999 euroa (12GB / 256GB)

Langattomassa latauksessa on kolmas selkeä puhelinten välinen ero: molemmat tukevat langatonta latausta, mutta 9 Pro osaa ottaa virtaa sisäänsä hurjalla 5WW nopeudella langattomastikin, kun perus-ysin kanssa langaton lataus tapahtuu maksimissaan 15W nopeudella.Tosin kumpikaan puhelin ei sisällä myyntipakkauksessaan langatonta laturia, vaan sellainen pitää hankkia erikseen, jos langattomaan lataukseen haluaa perehtyä.Muilta osin puhelimet ovat lähes identtisiä: ainoastaan pieniä kosmeettisia eroja löytyy, kuten lasersensori joka löytyy ainoastaan 9 Prosta. Painoaeroa malleilla on 5 grammaa, joten sekään tuskin valintaa ratkaisee suuntaan tai toiseen.Pron hyväksi on luettava se, että Prolle OnePlus on hankkinut vesitiiviydestä kertovat IP-sertifikaatin, jota OnePlus 9:llä ei ole.OnePlus 9 -sarjan hinnat nousevat satasen pykälissä julkaisuhetken hinnoittelulla. Käytännössä samoilla muisteilla ja tallennustiloilla varustettujen mallien erot ovat 200 euroa.Mitä 200 euron hintaerolla sitten saa? Ennen kaikkea hyppäyksen erittäin hyvästä takakamerasta loistavaan takakameraan. Muut ominaisuudet, joita Prosta löytyy perus-ysiin verrattuna, eivät mitenkään ole sellaisia, joista tavallisen kuluttajan kannattaisi 200 euron lisähintaa maksaa.Mutta jos hhaluat OnePlussan parhaalla mahdollisella kameralla, kannattaa pohtia onko se ylimääräisen 200 euron sijoituksen arvoinen valinta. Jos on, osta ehdottomasti OnePlus 9 Pro. Jos taas et hae aivan terävintä kärkeä kameroissa, mutta haluat muilta osin todella hyvän puhelimen, osta OnePlus 9.