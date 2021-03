Neste toi Apple Payn osaksi mobiilisovellustaan

toi maanantaina 22.3.2021n osaksi mobiilisovellustaan, Neste-sovellusta. Apple Pay tuli käyttöön Suomessa ja Baltiassa Apple Payn iPhone-puhelimessaan aktivoineille Neste-sovelluksen käyttäjille.Apple Payn käyttöönotto vaatii Neste-sovelluksen uusimman version (v4.8.8) päivittämisen tai lataamisen App Store -sovelluskaupasta . Apple Paylla voi maksaa Neste-sovelluksen kautta kaikilla credit-/debit -korteilla, jotka on lisätty käyttäjän omaan Apple Walletiin."Maksamisen helppous on asiakaskokemuksen kannalta yhä keskeisemmässä roolissa tänä päivänä. Sen lisäksi turvallisuus- ja hygieniatekijät ovat erityisesti koronatilanteen aikana kasvattaneet merkitystään. Viime syksyiseen kyselyymme vastanneista mobiilimaksua käyttävistä jopa 27 % kertoi koronan vaikuttaneen joko merkittävästi tai jonkin verran useammin puhelimen valitsemiseen ensisijaisena maksutapana. Tuomalla Apple Payn osaksi Neste-äppiä, voimme helpottaa autoilijoiden mobiilimaksamista entisestään", sanoo Nesteen Marketing & Services- liiketoimintayksikön mobiilikehityksestä vastaava päällikkö

Nesteen mukaan mobiilimaksamisen suosio on kasvanut vahvasti Nesteen asiakkaiden keskuudessa. Viime vuoden aikana sovelluksen kokonaiskäyttäjämäärä nelinkertaistui ja nyt sovelluksen kautta on tehty jo yli miljoona maksua.Sovelluksen kautta maksettiin moninkertainen määrä autopesuja verrattuna edellisvuoteen. Neste MY uusiutuvaa dieseliä tankattiin jopa kaksinkertainen määrä. Lisäksi yritystankkaajien mobiilimaksut tuplaantuivat vuoden aikana."Toimme viime vuonna mobiilisovelluksemme Baltiaan. Jo nyt kaikista applikaation käyttäjistä lähes puolet on Viron, Latvian ja Liettuan autoilijoita. Käyttäjäprofiilien perusteella Neste-äppi on lähes yhtä suosittua kaikissa ikäryhmissä. Naisten osuus äpin käyttäjistä nousi vuoden 2020 aikana 20 %:sta 30 %:iin. Suosion kasvu myös yritysasiakkaidemme kesken on ollut vahvaa. Neste-äppi toimii yrityksen virtuaalisena maksukorttina, mikä helpottaa ja nopeuttaa maksamista huomattavasti. Samalla saadaan muovikorttien määrää myös vähenemään", sanoo Stolt.Lisätietoa Nesteen sovelluksesta saa täältä Apple Pay on laajentunut viime aikoina Suomessa merkittävästi, sillä OP-ryhmä ja OmaSP-pankki ottivat juuri tämän maksutavan käyttöön.