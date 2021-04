Nokia 8.1 ja Nokia 2.3 saivat uudet Androidit

HMD Global on julkaissut kaksi Android 11 -päivitystä sen älypuhelimille. Tällä kertaa vuorossa ovat Nokia 8.1 sekä Nokia 2.3 (kuvassa).Nokia 8.1 on parin vuoden takainen lippulaivamalli ja Nokia 2.3 puolestaan edullinen puhelin joka julkaistiin joulukuussa noin puolitoista vuotta sitten. Päivitykset ovat alkaneet rajatusti tietyistä alueista, jotka vaihtelevat puhelimallin mukaan.Nokia 2.3 -päivitys on alkanut maista joihin kuuluu mm. Suomi, Norja ja Tanska. Nokia 8.1 osalta päivitystä joudutaan Suomessa hieman odottamaan.Aiemmin Android 11 -päivityksiä on laitettu jakeluun jo Nokia 8.3 5G -mallille sekä viimeisimpänä Nokia 3.2:lle.HMD Global kertoi Android 11 -julkaisuaikataulusta viime lokakuussa , jonka mukaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli odotettavissa jo kaikkiaan yhdeksän laitteen päivitykset.Näin ollen HMD Global vaikuttaa olevan hieman myöhässä Android-päivitystensä kanssa, joka on harmillista, sillä yhtiössä on profiloiduttu juuri hyvällä päivitystahdilla.

Q4 2020 - Q1 2021: Nokia 8.3 5G, Nokia 2.2, Nokia 5.3 ja Nokia 8.1



Q1 2021 (tammikuu - maaliskuu): Nokia 1.3, Nokia 4.2, Nokia 2.3, Nokia 2.4 ja Nokia 3.4



Q1 2021 - Q2 2021: Nokia 3.2, Nokia 7.2 ja Nokia 6.2



Q2 2021 (huhtikuu - kesäkuu): Nokia 1 Plus ja Nokia 9 Pureview

Mikäli järjestys kuitenkin pitää edelleen paikkansa niin seuraavana vuorossa ovat Nokia 5.3, Nokia 8.1, Nokia 1.3, Nokia 4.2, Nokia 2.2, Nokia 2.4 ja Nokia 3.4. Android 11 tuo mukanaan mm. paremmat ilmoitukset, keskustelukuplat ja uudistuksia väriteemoihin.Tässä HMD Globalin alkuperäinen päivitysstrategia: