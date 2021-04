Turha syvyyskamera pysyy pois Samsungin huippupuhelimista

ÄLypuhelimissa on jo noin kymmenen vuoden ajan ollut kaksi takakameraa , mutta vasta muutama vuosi sitten valmistajat tajusivat, että pinta-alaa takakannessa riittää useampaankin. Ensimmäisten kolmoiskameroiden jälkeen ei kauaa kestänyt, kun älypuhelinvalmistajat pääsivät neljään ja jopa viiteen kameraan On kuitenkin tullut selväksi, että kameroiden määrä kertoo lopputuloksen laadusta hyvin pitkälti yhtä paljon kuin megapikselitkin. Enemmän ei ole aina parempi, kun kokoonpanojen laatu vaihtelee kovasti.Erityisen suosittu valinta nostamaan kameroiden määrää puhelimissa on ollut nk. time of flight -sensori (TOF), joka ei ole edes varsinaisesti erillinen kamera, vaan syvyyssensori, jolla avustetaan esimerkiksi potrettimoodia.

Samsung päätyi viimeisimmässä huippumallissaan poistamaan kyseisen sensorin ja lopputulos ei ollut lainkaan katastrofinen. Kuluttajia tämä ei ole haitannut ja Samsung onkin liene tiennyt jo pidemmän aikaa kyseisen sensorin olevan lähinnä kosmeettinen ominaisuus.Niinpä tulevakin Samsungin lippulaiva S22 jää ilman TOF-sensoria, kertoo ETNews Nähtäväksi jää milloin turhien kameroiden, olivatpa ne TOF-sensoreita tai surkeita makrokameroita, määrä vähenee myös kiinalaisvalmistajien malleissa. Applen ja Googlen puhelimissa kameroiden määrällä ei ole perinteisesti kilpailtu, joka on vain hyvä asia.