Nokia X20 nyt myynnissä Suomessa 399 euron hinnalla

on tuonut Nokia X20 -puhelimen myyntiin Suomessa 3. toukokuuta alkaen. Hintaa löytyy 399 euroa Puhelin tarjoaa 6.67-tuumaisen Full HD+ -resoluution näytön, joka toimii perinteisellä 60 hertsin virkistystaajuudella ja 450 nitin kirkkaudella.Sisällä on Snapdragon 480 5G -piiri, 8 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja 4470 mAh:n akku 18W latauksella. Laturia ei kuitenkaan pakkauksessa ole.Kameroiden osalta X20 sisältää 64 megapikselin pääkameran, 5 megapikselin ultralaajakulmakameran, 2 megapikselin makrokameran ja 2 megapikselin syvyystunnistuskameran. Edessä on 32 megapikselin kamera.Käyttöjärjestelmäversio on tuorein Android 11 ja pidempää käyttöä ajatellen puhelimelle luvataan kolmen vuoden Android-käyttöjärjestelmäpäivitykset sekä joka kuukausi päivitystä tietoturvaan.

Nokia X20:n suositushinta on 399 euroa . Värivaihtoehdot ovat pohjoisen sininen ja keskiyön aurinko.Tällä hinnalla X20 kilpailee muun muassa parhaillaan ennakkomyynnissä olevaa Mi 11 Lite 5G :tä vastaan.