Vertailussa Samsung Galaxy A52 5G vs Motorola Moto G100: kumpi kannattaa ostaa?

Hinta

Näyttö ja rakenne

Kaksi mielenkiintoista tämän vuoden kevään uutuutta ovatjaPuhelimet sijoittuvat samaan hintaluokkaan ja siten kilpailevat samoista ostajista.Galaxy A52 5G:n kohokohtia ovat 120 hertsin Full HD AMOLED-näyttö ja virallinen IP-luokitus, kun taas Moto G100:n kohdalla on panostettu enemmän suorituskykyyn.Samsung on panostanut kaksikosta isommin näyttöön. Se perustuu AMOLED-tekniikkaan, joka on yleisesti parempi kuin LCD-näytöt, jollaista puolestaan Motorola käyttää.Samsungin näyttö on myös sulavampi 120 hertsin virkistystaajuuden myötä, vaikka Motorola ei paljoa häviä 90 hertsin myötä. Kirkkaus on kummassakin puhelimessa on hyvä, joten käyttö onnistuu kohtuullisesti ulkona.

Samsung Galaxy A52 5G

Suorituskyky ja muu tekniikka

Moto G100

Kamerat

Pääkameralla otetut kuvat

Ultralaajakulmakameralla otettu kuva

Käyttöjärjestelmä

Vertailussa

Galaxy A52 5G

Moto G100 Mitat

75.1 x 159.9 x 8.4 mm

73.9 x 168.4 x 9.7 mm Paino

189 grammaa

207 grammaa Rakenne

Muovi, IP67

Muovi, ei virallista IP-luokitusta Näyttö

6,5" AMOLED, 1080 x 2400, 20:9, 120Hz, 800 nits

6,7" LCD, 1080 x 2520, 21:9, 90Hz Käyttöjärjestelmä

Android 11 + One UI 3.1

Android 11 + My UX RAM

6 gigatavua

8 gigatavua Tallennustila

128 gigatavua + muistikorttipaikka

128 gigatavua + muistikorttipaikka Suoritin

Snapdragon 750G

Snapdragon 870 5G Akku

4500 mAh, 25W lataus, 15W laturi pakkauksessa

5000 mAh, 20W lataus, 20W laturi pakkauksessa Biometrinen tunnistus

Sormenjälkilukija näytön alla

Sormenjälkilukija kyljessä Pääkamera

64 MP, F/1.8, 0.8µm, OIS

64 MP, F/1.7, 0.7μm Ultralaajakulmakamera

12 MP, F/2.2, 1.12µm

16 MP, F/2.2, 1.0μm Makrokamera

5 MP, F/2.4, 1.12µm

Makrokuvaus ultralaajakulmakameralla Syvyystunnistus

5 MP, F/2.4, 1.12µm

2 MP, F/2.4, 1.75μm Takakamerat video

4K30fps

6K30fps, 4K60fps, 4K30fps (ultralaajakulma) Etukamera

32 MP, F2.2, 0.8µm

16 MP, F/2.2, 1.0μm + ja 8 MP ultralaajakulma, F/2.4, 1.12μm Etukamera video

4K30fps

Full HD 30fps Muuta

3.5 mm:n kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet

3.5 mm:n kuulokeliitäntä, Ready For -alusta Värit

Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black, Awesome White

Iridescent Sky, Iridescent Ocean, Slate Grey Hinta

429 euroa

499 euroa

Videoiden katseluun AMOLED-näyttö on parempi ja tätä parantaa Galaxy A52 5G:n kohdalla stereokaiuttimet, kun Moto G100:ssa on vain yksi kaiutin pohjassa. Kumpikin puhelin sisältää perinteisen 3.5 mm:n kuulokeliitännän.Rakenteellisesti Samsung myös vie voiton. Kumpikin hyödyntää muovirakennetta, mutta Galaxy A52 5G on saanut hintaluokassaan harvinaisen IP67-luokituksen mukaisen pölyn- ja vedenkestävyyden.Samsung myös kerää pintaansa vähemmän sormenjälkiä ja puhelin on pienempi sekä painoltaan kevyempi, joten näiltä osin Galaxy A52 5G:tä on mukavampi käyttää.Suorituskyvyn osalta voitto menee selvästi Motorolan suuntaan Snapdragon 870 -piirin ansiosta, kun taas Galaxy A52 5G hyödyntää keskitason Snapdragon 750G -suoritinta. Lisäksi Moto G100 sisältää enemmän RAM-muistia.Suorituskyky onkin Galaxy A52 5G:n suurin miinus, sillä käyttökokemus ei ole sulavin mahdollinen. Moto G100:n käyttö puolestaan on mukavan sulavaa.Paremman suorituskyvyn lisäksi Moto G100 tarjoaa hieman parempaa akunkestoa, vaikka myös Samsungilla pärjää vähintään vuorokauden ajan.Moto G100:n takana on kolme kameraa sekä ToF-sensoria ja edessäkin on kaksi kameraa. Galaxy A52 5G:ssä on puolestaan neljä takakameraa ja yksi etukamera.Pääkameran osalta kumpikin tarjoaa hyvin yksityiskohtia kuviin, mutta Moto G100:n kuvat ovat väreiltään enemmän luonnollisempia kun taas Galaxy A52 5G korostaa esimerkiksi taivasta tai vettä sinisemmäksi.Galaxy A52 5G:n pääkamera sisältää optisen vakautuksen, joka auttaa esimerkiksi vähäisen valon aikaa. Kuvat ovat siis selkeämpi Samsungilla.Myös ultralaajakulmakameralla kuvattaessa Motorolan kuvat ovat väreiltään enemmän luonnollisia.Alla muutama esimerkkikuva. Vasemmalla puolella Galaxy A52 5G ja oikealla Moto G100.Mielenkiintoisesti Motorola on tuonut makrokuvausominaisuuden ultralaajakulmakameraan ja kameran ympärillä on vielä lisäksi oma kuvausvalo. Lähiotoksien ottamisen voittaa Motorola, sillä Samsungissa on erillinen, heikohko makrokamera. Kummassakin on syvyystunnistuskamera, jota ei varsinaisesti kuvaamiseen sellaiseen käytetä. Lisäksi Moto G100 sisältää ToF-sensori tarkentamiseen.Videon osalta Moto G100 kykenee tarkempaan kuvaan 6K30fps -videolla, mutta ultralaajakulmakameralla kuvaus onnistuu vain Full HD -tasolla.Galaxy A52 5G pystyy 4K30fps -kuvaan pääkameralla, ultralaajakulmakameralla sekä myös etukameralla. Kumpikin tarjoaa kohtuullisen hyvää tulosta, mutta Galaxy A52 5G vie voiton monipuolisemmalla kattauksella. Moto G100 tosin mahdollistaa Full HD -tasolla kuvaamisen samanaikaisesti takakameralla ja etukameralla.Moto G100:n etupuolella on kaksi kameraa, joista toinen mahdollistaa laajempien kuvien ottamisen myös edessä. Laadullisesti näistä kumpikaan ei tosin vakuuta, joten laadukkaampien selfieiden ottaminen onnistuu Samsungilla.Kumpikin käyttää tämän hetken uusinta Androidia eli Android 11 -versiota. Samsungin näkemys Androidista on kuitenkin erilainen One UI -käyttöliittymän muodossa, kun Motorola luottaa enemmän vakio-Androidiin.Henkilökohtaisesti pidän itse hieman enemmän puhtaasta Androidista, mutta Samsungin One UI on myös erittäin hyvä.Samsung voittaa käyttöjärjestelmän osalta päivitystuella, sillä Galaxy A52 5G:lle luvataan kolmen sukupolven käyttöjärjestelmäpäivitykset sekä säännölliset tietoturvapäivitykset neljän vuoden ajan. Vastaavasti Motorola ei ole antanut minkäänlaista lupausta päivityksistä, joten puhelin todennäköisesti saa vain yhden isomman Android-päivityksen.Motorolan kohdalla täytyy kuitenkin mainita uusi Ready For -alusta. Ready For -alustan avulla Motorolan puhelimen saa yhdistetty televisioon tai muuhun isompaan näyttöön ja käytettyä sovelluksia isommalla näytöllä. Lisäksi Suomessa puhelimen myyntipakkaukseen kuuluu Ready For -telakka.Kyseistä Ready For -alustaa ei varmaan pysty pitämään suorana plussana, mutta kyseessä on kuitenkin mielenkiintoinen ominaisuus, josta voi olla hyötyä joillekin.