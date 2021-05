OnePlussan Nord -sarja saa jatkoa - Nord CE 5G esitellään 10. kesäkuuta

"OnePlus Nord CE 5G -puhelimen "CE" lyhenne tarkoittaa "Core Edition". Tiivistimme alkuperäisen Nord-puhelimen sen ydinominaisuuksiin sekä lisäämällä uusia, jotta saisit puhelimen, jossa on kaikki oleellinen vielä kohtuullisempaan hintaan", kertoo OnePlussan toimitusjohtaja Pepe Lau tulevasta tuotteesta.

on vahvistanut suositun Nord -sarjan saavan jatkoa 10. kesäkuuta klo 17.00 Suomen aikaa, jolloin yhtiö esittelee-puhelimen.Puhelinta mainostetaan OnePlussan nettisivuilla Kesä-lanseeraustapahtuman muodossa . Nettisivuilla voi osallistua kyseisen puhelimen arvontaan. Lisäksi sivuilla paljastetaan neljä ominaisuutta ennen varsinaista tilaisuutta.





Android Central -sivuston mukaan Nord CE 5G käyttää Qualcommin Snapdragon 750G -alustaa, jota käytetään muun muassa Puhelinvertailun arvostelussa käyneessä Galaxy A52 5G -puhelimessa.

Edessä on 6,43-tuumainen AMOLED-näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella ja 16 megapikselin kamera. Takana on 64 megapikselin kamera kahden muun sensorin lisäksi. Alkuperäisen Nordin hinnat alkavat 399 eurosta. Tulevan Nord CE 5G:n luvataan olevan tätä edullisempi eli hinta tulee todennäköisesti olemaan noin 299 euroa.Nord-sarjaan on luvassa muitakin puhelimia, sillä mallinimi Nord2 nähtiin aiemmin OnePlussan sivuilla. OnePlus on myös vahvistanut Nord N200 5G -mallin, mutta tämä tulee saataville vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa.