Tehokkaimmat Android-kännykät listattiin, uusi keskitason piiri häikäisee

Lähes kaikkien puhelimia työkseen testaavien vakiotyökaluihin kuuluu testityökalu- niin meidänkin. Nyt testisovellusta kehittävä yhtiö on julkaissut tuoreimman listan maailman tehokkaimmista Android-kännyköistä. Lisäksi yhtiöltä on julkaistu myös erillinen lista tehokkaimmista keskihintaisista puhelinmalleista.Tehokkaimmat Android-puhelimet mitä rahalla vain voi ostaa, ovat käytännössä kaikki pelaamiseen suunniteltuja kännyköitä. Ja suurin osa niistä on kiinalaisvalmistajien malleja, joita harvemmin Suomessa myynnissä näkee. Lisäksi kaikki top 10 -listalla olevat puhelimet perustuvat-järjestelmäpiiriin, joten valtavia eroja ei siltä osin listalle ole mahdollista saada.Erot kärkipään puhelinten välillä syntyvätkin pitkälti siitä, miten hyvin niiden sisäinen jäähdytys on rakennettu ja miten paljon käyttömuistia niihin on paketoitu mukaan.Suomalaisille tuttuja malleja listalta löytyy kourallinen: listan kolmospaikkaa pitää hallussaan arvostelussammekin häikäissyt OnePlus 9 Pro . Listan kuudenneksi kiipeää niin ikään arvostelussamme kehut suorituskyvystään saanut OnePlus 9 . Kahdeksantena listalla keikkuu Asus ROG Phone 5 ja listan kymmenentenähuippumalli Xiaomi Mi 11 Ultra Kärkisijan nappasi Suomessa pitkälti tuntematon Xiaomin alibrändija nimenomaan kyseisen puhelimen kovimmilla spekseillä varustettu versio. Kakkossija meni sekin Euroopassa pitkälti tuntemattomalle-mallille.Alla täysi listaus:

Tehokkaimmat Android-puhelimet 05/2021

Tehokkaimmat keskihintaiset Android-puhelimet 05/2021

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (530646) Xiaomi Redmi 10X 5G (455473) iQOO Z3 (446010) Huawei nova 8 Pro (438835) Huawei nova 8 (435575) Honor 30 (434827) Honor X10 (412814) Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G (404472) OPPO Reno5 5G (403625) Xiaomi Redmi Note 9 5G (398213)

Keskihintaisten puhelinten listaus onkin mielenkiintoisempi tapaus, sillä Qualcommin uutuuspiirinäyttää pärjäävän keskihintaisten puhelinten saralla erittäin hienosti. Hiljattain arvostelussamme käynyt Xiaomi Mi 11 Lite 5G jyräsi keskihintaisten puhelinten listalla ykköspaikalle, juurikin kyseisen suorittimen ansiosta.Muilta osin keskihintaisten kymmenen kärki oli pääosin Xiaomin,jajuhlaa.AnTuTu uudisti testinsä hiljattain uuteen versioon, joten aiemmin erilaisissa arvosteluissa käytetyt pisteet eivät ole enää täysin rinnastettavia uusiin pisteisiin. Testi muuttui version 9 myötä merkittävästi, mutta puhelinten keskinäiseen järjestykseen se ei juurikaan vaikuttanut.AnTuTun listoille pääsyyn vaaditaan vähintään tuhannen testituloksen otos. Jos puhelimesta on useampia erilaisia versioita, listalle ilmoitetaan ainoastaan tehokkain malli - joten jos puhelinta myydään kahdella eri järjestelmäpiirillä, tulokset eivät ole verrannollisia kuin tehokkaimman version osalta.