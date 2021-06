Vertailussa kaksi edullista aktiivisuusranneketta: Honor Band 6 vs Xiaomi Mi Smart Band 6

Ulkonäkö ja näyttö

Sekäettäjulkaisivat jatkoa suosituille, edullisille aktiivisuusrannekkeille. Kyseessä ovat Honor Band 6 ja Xiaomi Mi Smart Band 6.Kummankin kohokohtia ovat kokoon nähden iso näyttö, pitkä akunkesto sekä kattavat ominaisuudet terveyden seurantaan.Ominaisuuksien lisäksi nämä aktiivisuusrannekkeet kilpailevat toisiaan vastaan hinnalla, sillä kumpikin maksaa Suomessa 59,90 euroa. Vertailun tueksi otettiin myös Polarin uutuus Ignite 2.Xiaomi Mi Smart Band 6:n edessä on 1,56-tuumainen AMOLED-näyttö, kun taas Honor Band 6:ssa on 1,47-tuumainen AMOLED-näyttö. Xiaomin aktiivisuusrannekkeessa näyttö on korkeampi mutta kapeampi, kun taas Honorin laitteessa näyttö on leveämpi. Tästä syystä Honorin näyttö on oikeastaan suurempi.

Mi Smart Band 6:n näyttö on korkea mutta kapea.

Honor Band 6:n näyttö on leveämpi.

Rannekkeiden kiinnitykset eroavat mutta toimivat kummassakin hyvin.

Honor Band 6:ssa on painike.

Aktiivisuuden seuranta

Esimerkki sovellusten ilmoittamista tiedoista.

Unen seuranta

Esimerkki unen seurannasta.

Puhelimen sovellus

Muita ominaisuuksia

Akunkesto

Kumpikin ranneke ladataan magneettisella laturilla.

Yhteenveto

Kapeamman näytön myötä Mi Smart Band 6 on tosin sirompi kädessä, vaikka suuria eroja ei tässä asiassa loppujen lopuksi ole. Silikonirannekkeet ovat paksuudeltaan ja tuntumaltaan samanlaiset. Kumpikin hiostaa rannetta jonkin verran, joten itse otan rannekkeen pois kädestä esimerkiksi ulkona käydyn lenkkeilyn päätteeksi.Rannekkeen kiinnitys on toteutettu erilailla laitteiden kesken. Mi Smart Band 6:ssa käytetään tappikiinnitystä, kun taas Honor Band 6 luottaa perinteiseen lukitusmekanismiin. Molemmat ovat nopea tapa kiinnittää ja ne myös pysyvät kiinni.Suuremman näytön ansiosta Honor Band 6:sta on hieman miellyttävämpi käyttää kosketusten osalta. Etenkin sivuttain pyyhkäisyt onnistuvat paremmin. Lisäksi laitteen kyljestä löytyy painike, jolla saa avattua valikon. Painikkeen avulla saa avattua nopeasti esimerkiksi liikuntasuoritusten seurannan.Xiaomi luottaa laitteessaan pelkästään kosketusnäyttöön. Tämäkin toimii hyvin, mutta henkilökohtaisesti pidän enemmän painikkeesta Honorin laitteen kohdalla.Molempien laitteiden kohdalla näytön kirkkaus yltää hyviin lukemiin, mutta kirkkauden säätö tapahtuu manuaalisesti laitteen asetuksista. Kesän kirkkaudesta johtuen itse pidän näytön koko ajan täydellä kirkkaudella, sillä säätämistä ei ole kummassakaan toteutettu kovinkaan nopeaksi asiaksi.Molemmat ovat rakenteeltaan vedenkestäviä.Aktiivisuusrannekkeen tärkeimmistä ominaisuuksista on luonnollisesti jokapäiväisen aktiivisuuden seurata, kuten askeiden, kuljetun matkan ja sykkeen mittaaminen.Mi Smart Band 6 sisältää 30 erilaista liikuntamuotoa, kun Honor Band 6:ssa näitä on vain 10. Omalla kohdalla liikunta keskittyy lähinnä kävelyyn, juoksemiseen ja pyöräilyyn, joten Honorin pienempi määrä ei osoittautunut miinukseksi.Sisäistä GPS-yhteyttä ei kummassakaan ole, joten tätä varten tarvitsee puhelimen yhteyden. Molemmat osaavat kuitenkin mitata kuljettua matkaa ilmankin puhelinta kävelyn osalta, mutta esimerkiksi pyöräillessä puhelin on pakollinen.Ilman puhelinta tehdyillä kävelylenkeillä esiintyi eroja. Ensimmäisellä lenkillä Mi Smart Band 6 mittasi matkaksi 5,59 kilometriä ja keskinopeudeksi 4,66 km/h. Honor Band 6 puolestaan kertoi matkan olleen 6,09 kilometriä 5,07 km/h keskinopeudella. Askeleiden määrä oli kuitenkin käytännössä sama, noin 8240.Toisella kerralla Mi Smart Band 6:n mukaan matkan pituus oli 4,88 kilometriä 4,58 km/h keskinopeudella ja Honor Band 6:n vastaavat lukemat olivat 5,34 kilometriä 4,97 km/h keskinopeudella. Askeleet olivat jälleen samat, 7200.Toisella kerralla ranteessa oli myös Polar Ignite 2 -urheilukello, joka sisältää integroidun GPS:n. Tämän mukaan lenkin pituus oli 5,68 kilometriä 5,29 km/h keskinopeudella. Tästä voidaan päätellä Honor Band 6:n olevan lähempänä totuutta ilman puhelimen apua.Kun puhelin on mukana, numerot ovat vähemmän yllättäen samanlaisia. Tosin Ignite 2 antaa silti hieman enemmän matkalle mittaa. Esimerkiksi yhden kävelylenkin mitta oli Polarin mukaan 3,58 km, kun Honor ja Xiaomi kertoivat sen olevan 3,47 km.GPS-yhteyden muodostaminen tuottaa Honorin laitteen kohdalla ongelmia, sillä tämä ranneke ei aina saa muodostettua jostain syystä yhteyttä, vaikka puhelin on ihan vieressä ja yhdistettynä. Kun treenin käynnistää sovelluksen kautta, yhteys toimii ongelmitta. Xiaomin rannekkeen kohdalla tällaisia ongelmia ei esiintynyt.Edellä mainittu GPS-yhteyden muodostaminen saattaa olla oman testilaitteen ongelma. Lisäksi omasta laitteesta puuttuu liikuntamuoto ulkopyöräilylle, vaikka tällainen ilmeisesti kuuluisi olla.Tästä syystä pyöräily täytyy Honorin laitteella käynnistää puhelimen kautta. Mi Smart Band 6 puolestaan vaatiin puhelimen käytön pyöräilyn yhteydessä.Kun pyöräilyä tuli mitattua kummallakin, tulokset olivat samanlaisia.Sykemittaus näyttää olevan kaikilla kolmella laitteella sama, joten sen voi olettaa olevan jokaisessa siis tarkka. Kaikki laitteet seuraavat myös poltettujen kaloreiden määrää, mutta lukemat yleisesti eroavat toisistaan.Muita aktiivisuuteen ja terveyteen liittyviä ominaisuuksia ovat muun muassa stressitasojen seuranta, veren happipitoisuuden (SpO2) seuranta ja hengitysharjoitukset. Stressiä seurataan automaattisesti ja lukemat tuntuvat olevan samanlaisia. Myös veren happipitoisuuden lukemat ovat samoja.Unen seuranta kuuluu sekä Xiaomin että Honorin rannekkeen ominaisuuksien listaan. Tämä on myös yksi tärkeimmistä ominaisuuksista kuluttajien keskuudessa.Kumpikin laite seuraa unenkestoa ja jakaa sen syvään uneen, kevyeen uneen ja REM-uneen sekä antaa palautetta ja pisteitä.Omien kokemuksien mukaan kesto on kummassakin kutakuinkin oikea ja samanlainen, mutta muuten rannekkeet eroavat tiedoissa.Mi Smart Band 6 kertoo yleensä kevyen unen olevan kestoltaan pidempi, syvän unen olevan lyhyempi ja REM-unen olevan lyhyempi Honor Band 6:een verratessa.Polar Ignite 2:een verratessa Mi Smart Band 6:n antamat lukemat ovat yleensä lähempänä tätä.Yön aikana Mi Smart Band 6 ja Honor Band 6 merkitsevät ylös keskeytyksiä eli heräämistä. Tai siis pitäisi merkitä, mutta kumpikaan ei tällaista juurikaan tee. Vastaavasti Polar Ignite 2 tuntuu antavan realistisia lukemia myös tämän osalta.Aamulla tarkempia tietoja voi katsella sovelluksen välityksellä. Molemmat antavat myös unipisteitä maksimissaan 100. Mi Smart Band 6 tuntuu antavan huonosti nukutun yön jäljiltä liikaa pisteitä. Esimerkiksi Mi Smart Band 6 antoi pisteiksi noin 80, kun Polar Ignite 2 antoi samaisesta yöstä noin 60 pistettä. Honor Band 6 puolestaan osuu pisteillään näiden väliin.Kumpikin vaatii sovelluksen käytön puhelimella. Vaikka Huawei myi Honorin, Honor Band 6 hyödyntää edelleen Huawei Health -sovellusta. Xiaomin laite puolestaan käyttää Mi Fit -sovellusta.Kummankin valmistajan sovellus on omalta osaltaan hyvä, eikä ongelmia esiintynyt. Ne tallentavat kaikki tiedot, joita rannekkeet keräävät ja antavat lisätietoa tiettyjen asioiden osalta.Muihin ominaisuuksiin lukeutuvat esimerkiksi säätietojen näyttäminen puhelimen välityksellä sekä puhelimessa toistettavan kappaleen vaihtaminen seuraavaan. Molemmat ilmoittavat myöskin puhelimen ilmoituksista, mutta kummassakin tämä rajoittuu pelkästään katseluun.Molemmissa on myös herätyskello sekä kuukautiskiertokalenteri.Kummallekin rannekkeelle luvataan jopa 14 päivän akunkesto. Tämä luonnollisesti riippuu ominaisuuksien käytöstä, sillä esimerkiksi jatkuva sykeseuranta ja aktiivinen liikuntasuoritusten seuranta kuluttavat enemmän virtaa.Pääsääntöisesti molemmissa akku riittää kuitenkin erittäin hyvin, reilusti yli viikon ajan.Kummankin rannekkeen mukana toimitetaan oma magneetin avulla kiinnittyvä laturi. Mi Smart Band 6 latautuu 10 prosentista 100 prosenttiin noin 80 minuutissa. Honor Band 6 latautuu selvästi nopeammin, sillä puolessa tunnissa 12 prosenttia muuttui 90 prosentiksi.Onko jompikumpi näistä aktiivisuusrannekkeista parempi?Ei oikeastaan. Molemmat ovat hyviä vaihtoehtoja.Kumpikin osaa tarkasti seurata sykettä ja askeleita sekä älypuhelimen avustuksella tarkempi matkan mittaaminen. Myös perustasolla unen seuranta onnistuu, mutta jos tarkemmat tiedot tältä osin kiinnostavat, kannattaa miettiä muita vaihtoehtoja.Rannekkeiden hinnat: Honor Band 6 hinta 59,99 euroa ja Xiaomi Mi Smart Band 6 hinta 59,90 euroa